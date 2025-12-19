Juana Viale celebra la Navidad con Juleriaque: regalos, promociones y la campaña Celebrating XMAS

Antonella Occhipinti

Juana Viale vuelve a ser protagonista esta Navidad al ponerse al frente de Celebrating XMAS, la nueva campaña de Juleriaque. Con su impronta elegante y personal, la actriz y conductora encarna el espíritu de las fiestas desde un lugar auténtico, donde la belleza se transforma en un gesto de celebración, encuentro y emoción.

Siguiendo el espíritu navideño, Juleriaque, la cadena de perfumerías líder en Argentina, presenta Celebrating XMAS, su nueva campaña que propone a la belleza como un gesto que se comparte. En Celebrating XMAS, regalar fragancias, maquillaje o skincare se transforma en algo más que un obsequio: es un mensaje de afecto, un momento que queda en la memoria y una forma de celebrar los vínculos.

La campaña invita a elegir regalos que emocionen y sorprendan, poniendo en valor el placer de regalar belleza y convertir cada detalle en una experiencia significativa. La presencia de Juana aporta cercanía y personalidad a una propuesta que combina estilo, emoción y disfrute.

Promociones especiales de Navidad en Juleriaque

Del 1 al 24 de diciembre, Juleriaque ofrece beneficios exclusivos para acompañar las compras navideñas:

Hasta 50% OFF en productos seleccionados

Regalos premium y exclusivos por compra

10 cuotas sin interés con todas las tarjetas

Ediciones especiales y sets de regalo pensados para todos los estilos

De esta manera, la marca busca que cada regalo se convierta en una experiencia única, accesible y memorable.

Con más de 40 años de trayectoria y presencia en las principales ciudades del país, Juleriaque reafirma su liderazgo con una propuesta integral que reúne fragancias, maquillaje, skincare y cuidado capilar de las marcas nacionales e internacionales más prestigiosas del mercado.