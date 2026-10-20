Juli Poggio se adelantó a Halloween y mostró el maquillaje que se hizo ella misma: Kitty, brillos y con efecto sangre

Juli Poggio comenzó a palpitar Halloween con una propuesta de maquillaje que combinó dos estilos opuestos. La influencer apostó por una versión de Hello Kitty con brillos, tonos rosados y detalles característicos del personaje, pero incorporó un efecto de sangre falsa que transformó por completo el resultado.

Juli Poggio

Lo llamativo de la caracterización fue que ella misma se encargó de realizarla. Con una base luminosa y elementos que remiten al universo infantil, la influencer construyó un look que luego llevó hacia el terreno del terror, sin perder los rasgos que permiten reconocer a la icónica gatita. El contraste entre ambos estilos fue el punto central de su propuesta.

El maquillaje de Hello Kitty que eligió Juli Poggio

La primera parte del look estuvo marcada por los detalles inspirados en el personaje. Juli Poggio llevó un rubor rosado intenso sobre las mejillas y la nariz, un recurso que aportó color al rostro y reforzó la estética aniñada de la caracterización. En los ojos, eligió sombras blancas o plateadas con abundante glitter, acompañadas por pestañas postizas XL que sumaron protagonismo a la mirada.

Los elementos más reconocibles de Hello Kitty también tuvieron su lugar. Un moño rojo brillante se destacó en la zona superior del rostro, mientras que un punto amarillo en la punta de la nariz y tres líneas negras a cada lado de las mejillas recrearon los rasgos del personaje. Los labios, delineados en tonos nude y cubiertos con gloss, completaron la parte más delicada del maquillaje.

El efecto sangre que transformó el look de Juli Poggio

El giro llegó con la incorporación de sangre artificial, que contrastó con los brillos y los colores claros de la primera parte. El maquillaje rojo de Juli Poggio simuló un chorro que nacía en la línea del cabello y descendía por la frente, pasando entre las cejas. Otro recorría la zona de la boca hasta llegar a la barbilla, con un acabado intenso que aportó el componente de terror.

El efecto sangre que transformó el look de Juli Poggio

La particularidad de la propuesta estuvo en que la influencer mantuvo los detalles de Hello Kitty incluso después de sumar los efectos especiales. El moño rojo, la nariz amarilla y el brillo de los párpados continuaron visibles junto a la sangre falsa. Así, la caracterización combinó dos universos visuales diferentes: la estética tierna y colorida del personaje con una imagen propia de Halloween.

Las trenzas y el suéter blanco que completaron la caracterización de Juli Poggio

El peinado también acompañó el concepto elegido por la influencer. Juli Poggio llevó su cabello con dos trenzas finas a los costados, recogidas de manera que evocaban pequeñas orejas de gato. Este detalle reforzó la referencia al personaje y acompañó el maquillaje sin competir con los elementos más llamativos del rostro.

El scary make up de Juli Poggio

Para completar el look, eligió un suéter blanco tejido con puños de textura suave, una prenda que mantuvo la estética delicada de la propuesta. El contraste entre el tono claro de la ropa, los brillos plateados y el rojo de la sangre artificial ayudó a destacar los distintos componentes de la caracterización. Con esta combinación, Juli Poggio presentó una idea para Halloween en la que el maquillaje fue el centro de atención y la mezcla entre lo adorable y lo inquietante definió el resultado.