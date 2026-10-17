Así quedó la habitación renovada de Juli Poggio: respaldo industrial chic, mini cuadro de una bailarina y detalles deco con estilo

Juli Poggio abrió las puertas de su espacio más íntimo y compartió con sus seguidores los cambios que hizo en su cuarto. Desde que se mudó el año pasado, la bailarina, actriz e influencer sumó elementos decorativos que combinan comodidad y tendencia. Lejos de las estéticas recargadas, apostó por una impronta moderna pero relajada, donde cada objeto cumple una función estética y práctica muy marcada.

La antigua habitación de Juli Poggio

El dormitorio funciona como su refugio personal después de las largas jornadas de grabación, los ensayos y sus múltiples proyectos. En esta oportunidad, dejó ver un rincón clave de su espacio de descanso que llamó la atención por la selección de materiales, los textiles elegidos y los guiños constantes a su historia personal. La paleta de colores elegida busca la calma, priorizando los tonos neutros que facilitan la desconexión diaria.

Juli Poggio y el respaldo industrial chic: el gran protagonista

El punto focal de la habitación de Juli Poggio se concentra en el sector de la cama, donde reemplazó el respaldo en tono claro e incorporó uno de diseño tapizado en un tono oscuro con tachas metálicas en todo el contorno. Este detalle aporta un aire industrial y urbano que contrasta sutilmente con la luminosidad general del ambiente y le otorga mucha personalidad a la estructura principal.

La habitación renovada de Juli Poggio

Para equilibrar la fuerza visual del respaldo, también renovó la ropa de cama -antes en tonos beiges-, mantenido una línea despojada en tonos blancos y grises. Sobre el acolchado dispuso almohadones de diferentes tamaños y texturas, incluyendo un modelo alargado con flecos en un tono verde seco que aporta volumen y movimiento. Esta combinación de blancos impolutos y grises cemento genera una atmósfera armónica, ideal para propiciar el descanso nocturno sin perder de vista las tendencias vigentes del diseño de interiores.

Juli Poggio y detalles deco con historia: el mini cuadro de una bailarina

La impronta artística de Julieta Poggio dice presente en las paredes del cuarto. Por encima de las almohadas, un cuadro pequeño de líneas minimalistas enmarca la silueta de una bailarina, un sutil recordatorio de su pasión por la danza. Este tipo de elementos personalizados marcan la diferencia entre una habitación genérica y un hogar con identidad propia.

Además, estos estilos de cuadros de formato chico se convirtieron en una de las tendencias más fuertes en decoración de interiores. En lugar de saturar las paredes con láminas grandes, la influencer prefirió una pieza sutil que suma personalidad sin competir con el resto del mobiliario. Los marcos finos y discretos acompañan la consigna de mantener la liviandad visual en el espacio, logrando un rincón delicado y sofisticado que se roba todas las miradas.

Juli Poggio apostó por respaldo industrial y cuadro de baillarina

Juli Poggio: Iluminación, cortinados y funcionalidad moderna

El dormitorio se completa con aberturas amplias cubiertas por cortinas livianas de gasa o lino blanco que dejan pasar la luz natural durante todo el día. Esta elección maximiza la sensación de amplitud y frescura en el ambiente, creando un clima luminoso que invita a disfrutar de las mañanas dentro de casa.

En la parte superior de la pared se ubica el equipo de aire acondicionado, integrado de forma discreta para no alterar la estética general del diseño. El piso flotante de madera aporta la cuota de calidez necesaria para balancear los tonos fríos del gris y el negro del respaldo. Con esta renovación, Julieta Poggio demuestra que sabe cómo leer las tendencias de deco y adaptarlas a su propio estilo de vida con mucha gracia.