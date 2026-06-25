Juli Poggio reveló cuál es el jugador de la selección que le parece más "fachero"

Juli Poggio está atravesando uno de los momentos más importantes de su carrera en los medios. “¿En qué mundo paralelo soñé estar laburando acá?”, expresó en una de las últimas publicaciones que realizó en sus redes sociales. En este marco, la modelo se encuentra en Miami cubriendo todo el folclore del Mundial México, Estados Unidos y Canadá 2026 para La Casa Streaming, donde lleva a cabo móviles en los que revela con total sinceridad sus preferencias futbolísticas.

Juli Poggio se sinceró sobre el Mundial

En esta oportunidad, Juli Poggio brindó una entrevista para Dupla Técnica donde se sinceró acerca de su relación con el fútbol. Según admitió, no sigue de cerca nada que tenga que ver con el ámbito deportivo, sin embargo, el Mundial la llena de entusiasmo. “A mí me gusta esto, me gusta estar acá con todos mis amigos. No soy mucho de mirar fútbol, pero el Mundial me encanta”, expresó con la espontaneidad que la caracteriza.

Juli Poggio en Miami | Instagram

En este marco, atravesada por la efervescencia mundialista, se sometió a un ping pong de preguntas y respuestas y, ante la pregunta del notero “Para qué está la selección argentina”, la influencer respondió sin vueltas: “Para ganar”. Luego, tuvo unas cálidas palabras para el capitán de la selección argentina, al cual lo catalogó como un ser sobrenatural: “Messi es un dios. Real”.

Además, hizo referencia a su pareja favorita del Mundial. Sin dudarlo y cien por ciento convencida, exclamó: “Tini y de Paul”. En este punto, cabe remarcar que la ex Gran Hermano mantiene un buen vínculo con la cantante y el volante, con quienes ha coincidido en distintas oportunidades. Por eso, su elección no sorprendió y reflejó el cariño que siente por ambos.

Juli Poggio abrazada a una imagen de Lionel Messi | Instagram

Juli Poggio eligió al jugador “más fachero” de la selección

Finalmente, Juli Poggio cerró el móvil eligiendo al jugador “más fachero” según su criterio. Ante este interrogante, la bailarina lo pensó unos segundos, pero de inmediato lanzó su veredicto. “Puede ser (Leandro) Paredes”, el central de la Scaloneta. Con su habitual espontaneidad, dejó en claro cuál es su favorito dentro del plantel argentino, sumándose así al debate que suele generar el atractivo de los campeones del mundo entre las fanáticas.

Entre eventos, transmisiones y actividades vinculadas a la Copa del Mundo, Julieta también aprovecha su estadía para recorrer distintos puntos turísticos, compartir experiencias con sus seguidores y disfrutar de algunos momentos de descanso con amigos. Es así que mantuvo el mano a mano con el ciclo de streaming en bikini con los colores albiceleste, en representación a la indumentaria argentina.

De esta manera, Juli Poggio combina compromisos laborales con el costado más relajado del viaje, compartiendo tanto la cobertura del máximo evento deportivo como distintas postales de su paso por Estados Unidos. En ese contexto, la actriz sorprendió con sus declaraciones al referirse a las figuras de la selección argentina: no solo destacó a Lionel Messi por su trayectoria y liderazgo, sino que también eligió a Leandro Paredes como el jugador “más fachero” del plantel, una respuesta que rápidamente llamó la atención de sus seguidores.