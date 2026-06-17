Juli Poggio mostró su "airport look" súper chic para viajar a la sede mundialista

Juli Poggio no quiere perderse el Mundial 2026, por lo que decidió viajar a Estados Unidos junto al canal de streaming para el que trabaja. Fiel a su estilo, la bailarina compartió el look elegido para su viaje y cautivó a los millones de usuarios que la siguen en las redes sociales.

Juli Poggio apostó a un look canchero con aires Y2K para su vuelo al Mundial 2026

Luego de cerrar una intensa temporada teatral con la obra Corto Circuito, Juli Poggio emprendió viaje hacia Estados Unidos para disfrutar de la Copa del Mundo y compartir la experiencia con sus seguidores. Antes de partir, la influencer mostró en sus redes sociales el look elegido para el vuelo y dejó en claro que la comodidad fue lo que más priorizó.

“Airport look”, escribió la modelo sobre un video en el que mostró cada detalle del conjunto que armó para enfrentar las largas horas de viaje. Fiel a su impronta dosmilera y fashionista, la actriz optó por una propuesta relajada, funcional y alineada con una de las tendencias más fuertes del momento: el sporty chic.

Juli Poggio

Tal como se puede ver en su posteo de Instagram, Juli Poggio eligió un conjunto de inspiración deportiva en color azul marino compuesto por una campera con cierre frontal y pantalón al tono. La chaqueta se destacó por su silueta ajustada, capucha incorporada y detalles de rayas blancas que recorrieron las mangas desde los hombros hasta los puños.

Este diseño aportó un aire retro, inspirado en los clásicos equipos deportivos de los años 2000 que hoy volvieron a instalarse en la moda street style. La parte inferior acompañó la estética del atuendo con un pantalón deportivo de corte recto y cintura elástica con cordones ajustables.

Al igual que su abrigo, esta pieza incorporó franjas blancas laterales que estilizaron visualmente la figura. El color azul marino, protagonista absoluto de la apuesta, aportó elegancia y versatilidad, mientras que los detalles blancos generaron contraste y sumaron frescura al look.

Botas chunky: el calzado que potenció el look sporty chic de Juli Poggio

El detalle que terminó de transformar el conjunto deportivo de Juli Poggio en una propuesta novedosa fue el calzado. Lejos de optar por zapatillas tradicionales, la artista eligió unas botas negras de estilo chunky, un básico que se mantiene vigente temporada tras temporada.

Juli Poggio

El modelo se caracteriza por ser de caña media y tener una suela gruesa como también herrajes metálicos decorativos, los cuales aportaron carácter y una estética urbana al conjunto. Sin lugar a dudas, las botas generaron un interesante contraste con el equipo deportivo y elevaron el look. Por otro lado, Juli Poggio llevó una gorra en tono gris verdoso, uno de los accesorios favoritos de las fashionistas para los viajes por su practicidad y estilo.

Juli Poggio

De esta manera, Juli Poggio mostró su "airport look" súper chic para viajar a la sede mundialista y su estilismo se llevó todas las miradas en Instagram. Además, antes de comenzar esta nueva experiencia en Estados Unidos, la joven demostró que los outfits de aeropuerto también pueden convertirse en una declaración de estilo.