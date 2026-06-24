Sofía Jujuy Jiménez y Julieta Poggio: looks mundialistas y microbikinis a tono

Aunque sus días en Estados Unidos están dedicados gran parte a la cobertura especial de “La Casa Streaming”, en su edición “La Casa Mundial”, tanto Julieta Poggio como Sofía “Jujuy” Jiménez se hacen tiempo para disfrutar. Durante su primera semana en Miami, las influencers no se privaron de nada: desde paseos en yate con colegas y amigos, salidas nocturnas y hasta shootings inaugurando el verano con looks de mircrobiki protagonista.

Juli Poggio y Sofía Jujuy Jiménez

“Hola Miami, ¿en qué mundo paralelo soñé estar laburando acá? Qué locura”, compartió la ex “Gran Hermano” mientras la carismática jujueña, que tiene una gran relación con ella, agregó: “Te amo Juli Po. Sos la uno. Hablemos de cumplir sueños. De visualizar e imaginarnos, hacerlos realidad. De trabajar diariamente hasta cumplirlos. De que nada te sucede por arte de magia”.

Juli Poggio

Además de jornadas juntas en la playa con clima a favor -sin contar la reciente y segunda victoria de la Scaloneta- las comunicadoras de “La Casa” Streaming comparten trends virales en redes, haciendo match con sus prendas y maquillajes alusivos a los colores de la Selección. “El trend para las girls”, compartieron en redes bailando los nuevos himnos mundialistas con sus remeras celeste y blanca.

“Todavía no puedo creer estar acá con Nacho (Castañares) viendo el mundial, porque la última vez que lo vimos fue en la casa de Gran Hermano, hace 4 años y fue una experiencia muy loca hacerlo en ese momento, encerrados. Nuestro festejo más loco en la casa había sido tirarnos a la pileta con ropa”, recordó la actriz, bailarina y hermana de Lolo Poggio (figura del actual GH) recién llegada.

Sofía Jujuy Jiménez

Jujuy, con otra ruta en los medios, también evidenció la alegría que le produce ser parte de una cobertura mundialista con amigos en un ambiente privilegiado. “Es un regalo al alma, a años de profesión a darlo todo, de no bajar los brazos, de seguir trabajando. Sigan soñando y ocupándose de hacerlos realidad. No lo puedo creer, tengo todo el cuerpo piel de pollo. Te amo Messi. Gracias Pa por hacerme hincha de Argentina. Gracias a la gente por acompañarme hace más de 16 años en este mundo loco de comunicar. Párrafo aparte para el streaming que se puso la mil y nos cumplió el sueño a todos generando que estemos trabajando desde acá. Y haciéndolo tranquilos y cubiertos. Es el equipo de trabajo con el que siempre soñé”, dijo ya desde la cancha, en el último partido contra Austria, alentando con su amiga Mica Vázquez en la tribuna.

Sofía Jujuy Jiménez

Entre los outfits más trend de Sofi y Juli, se destacaron las prendas hit de la temporada verianega 2026: sombrero estilo cowboy a tono con pareos de red, bikinis en colores marrón y amarillo, collares y charms bien veraniegos y los infaltables lentes para hacer del total-look una auténtica inspiración. En su primera c o b e r t u r a mundialista para un canal de streaming, las comunicadoras comparten el mismo sueño. Además de salidas y sesiones caseras de fotos, al mejor estilo viaje de egresados con colegas y amigos. “La emoción es total, qué manija”, cerraron.