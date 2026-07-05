Horóscopo semanal del 5 al 10 de julio de 2026: qué dicen los astros según Mhoni Vidente, signo por signo

Cada semana, Mhoni Vidente, una de las astrologa y vidente más reconocidas del país, nos trae las predicciones más esperadas del zodiaco. Con su habilidad para interpretar los movimientos astrológicos y su don para predecir eventos futuros, Mhoni nos guía a través de los altibajos de la vida, brindándonos consejos valiosos para enfrentar cada semana del mes. Ya sea en el amor, el trabajo, la salud o el dinero, su horóscopo semanal para los 12 signos es la clave para entender lo que los astros tienen reservado para nosotros.

Descubrí qué te depara esta semana del 5 al 10 de julio del 2026 de la mano de Mhoni Vidente en su canal de Youtube

Aries (21 de marzo - 19 de abril)

Carta del Tarot: El Emperador

Aries, esta semana eres un emperador fuerte y determinante. Brilla con decisión y programa tu abundancia. Tu mejor día es el 7 de julio, ideal para atraer riqueza, estabilidad y tomar decisiones importantes. Corta manías, miedos y complejos del pasado.

Salud: Cuida garganta, pulmones y posibles virus. Toma cítricos, evita multitudes y protege tu salud.

Consejo: Estudia contabilidad, economía, desarrollo industrial o gráfico. Busca casa, terreno, local o coche para formar patrimonio. No cargues problemas ajenos ni personas tóxicas. Te llega dinerito extra y posibles invitaciones de viaje. Organízate para julio y agosto.

Números de la suerte: 09, 30, 43 (cinco golpes de suerte).

Colores: Blanco y naranja.

Amor: Evita celos, inseguridades y pleitos. No seas tan territorial; el amor es devoción, no obligación. Signos compatibles: Capricornio y Leo.

Recomendación: El planeta Saturno te ayuda con administración, estructura y negocios propios. Usa perfume de sándalo el 7 del 7. Di y busca la verdad. Las cartas hablan de sintonía, administración grandiosa y sorpresa económica. Reflexiona, toma decisiones y avanza en tu transición.

Tauro (20 de abril - 20 de mayo)

Carta del Tarot: El Mago

Tauro, pide y se te dará. El 7 de julio es tu día cabalístico de riqueza. Prende veladora de siete colores y reza al arcángel Uriel.

Salud: Cuida ansiedad, estrés y migrañas. Camina, haz ejercicio y mantén hábitos saludables.

Consejo: No te dejes llevar por chismes, intrigas ni manipulaciones. Analiza bien separaciones o divorcios. Arregla cocina y baño. Organiza vacaciones, paga deudas y sincroniza tus tiempos. Sé más creativo.

Números de la suerte: 01, 16, 28 (tres golpes de suerte).

Colores: Naranja y rojo.

Amor: Déjate querer. No pongas peros. Signos compatibles: Virgo y Libra.

Recomendación: El planeta Neptuno te da visión alta y ambición. Todo lo que hagas se hará oro. Usa plata u oro y perfume de sándalo de cuero el 7 del 7. Ten pensamientos positivos y visión clara a 2, 5 y 10 años.

Géminis (21 de mayo - 20 de junio)

Carta del Tarot: Rueda de la Fortuna

Géminis, son tiempos de estar arriba y mejorar. No creas todo lo que te dicen, desconfía de manipulaciones.

Salud: Cuida espalda baja, riñones y páncreas. No cargues peso y toma más líquidos.

Consejo: Semana de mucho trabajo y ejercicio. Tramita pasaporte o visa. Estudia liderazgo, medicina, comercio internacional o idiomas. Silencia tu mente y evita sobrepensar.

Números de la suerte: 20, 37, 68.

Colores: Blanco y negro.

Amor: No ruegues amor. Deja que llegue. Signos compatibles: Acuario y Piscis.

Recomendación: Prende veladora roja al arcángel Miguel el 7 del 7, lleva siete monedas en bolsita roja y usa pachulí o madera. Marte trae cambios fuertes. El destino está escrito, pero tú eliges vivirlo mejor. Te llega sorpresa económica.

Cáncer (21 de junio - 22 de julio)

Carta del Tarot: El Mundo

Cáncer, esta semana es para empezar a conocer, viajar y gastar en ti. No te estancues y mueve tus energías. Tu mejor día es el 7 de julio, ideal para sorpresas, alegrías y atraer abundancia.

Salud: Cuida tiroides, tráquea, hernia hiatal o reflujo. Ve con tu médico y evita guardar corajes.

Consejo: Cómprate perfume y ropa nueva. Guarda dinero, infórmate antes de firmar o comprar y evita gastos imprevistos o fraudes. Es momento de cambiar de casa, buscar mejor trabajo y resolver situaciones pendientes.

Números de la suerte: 18, 51, 66.

Colores: Rojo y azul.

Amor: Viene un amor nuevo y compatible (posible foráneo) o embarazo en puerta. Signos compatibles: Aries y Piscis.

Recomendación: El planeta Venus favorece la comunicación, relaciones públicas y viajes. No exageres, no dramatices ni sobrepienses. Las cartas indican bendiciones, lo que esperabas se te dará y momentos de sentirte amada. Estudia arte, diseño, escritura o inteligencia artificial. Te llegan regalos, sorpresas y posiblemente una mascota.

Leo (23 de julio - 22 de agosto)

Carta del Tarot: As de Oros

Leo, esta semana trae suerte, abundancia y estabilidad económica. No te mientas a ti mismo ni te dejes chantajear. Tu mejor día es el 7 de julio.

Salud: Controla estrés, ansiedad y sobrepensar. Relájate y deja fluir las cosas.

Consejo: Rectifica lo que no funcionó y crece. Prende veladora blanca al arcángel Uriel, usa listón rojo en el tobillo izquierdo (tres nudos) y compra ropa en oferta o cambia de look. Purifica cuerpo, mente y espíritu.

Números de la suerte: 14, 38, 72.

Colores: Rojo y naranja.

Amor: Aléjate de amores del pasado y de personas casadas. Signos compatibles: Aries y Sagitario.

Recomendación: El planeta Plutón trae descubrimientos y cambios positivos para cerrar negocios y relacionarte con gente de poder. Viaja a la naturaleza. Te apoyas moral y económicamente a un familiar enfermo y vienen fiestas o reuniones.

Leo

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)

Carta del Tarot: La Torre

Virgo, esta es una semana mágica para lograr objetivos laborales, pagar deudas y arreglar papeles. Tu mejor día es el 7 de julio.

Salud: Cuida vista, dolores de cabeza y problemas de piel (por nervios). Ve al médico.

Consejo: Acaba todo lo que empieces, sé constante y ordena tu hogar (especialmente baño y tubería). Toma vacaciones, administra tu tiempo y prepárate para auditorías o juntas.

Números de la suerte: 09, 14, 47.

Colores: Verde y blanco.

Amor: Viene un amor nuevo. Signos compatibles: Tauro y Cáncer.

Recomendación: El planeta Mercurio trae mensajes de contratos y mejores ofertas laborales. Viene algo importante del extranjero. Tiempos nuevos y mejores vendrán. No guardes corajes, no te rindas y sigue progresando. Te regalan una mascota.

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)

Carta del Tarot: El Ermitaño

Libra, esta semana el 7 de julio encontrarás una luz nueva y una recompensa por acción divina. Se abren las siete puertas de la riqueza y la abundancia.

Salud: Cuida dentadura, garganta y posibles virus. Toma más líquidos y aléjate de multitudes.

Consejo: Cierra ciclos del pasado, avanza amorosamente y busca tu independencia. Si vives en renta o con tus padres, cámbiate a una casa propia. Ten más plantas y mascotas cerca.

Números de la suerte: 22, 67, 78 (tres golpes de suerte).

Colores: Amarillo y verde.

Amor: Posibles reencuentros del pasado (ciérralos). Embarazo en puerta si estás en pareja. Signos compatibles: Acuario y Aries.

Recomendación: La carta del Sol te domina con riqueza y abundancia. Date baños de sol, corta el cabello, usa ropa nueva y perfume el 7 del 7. La máquina del tiempo no existe: enfrenta lo pasado, aprende y abre ciclos nuevos.

Escorpión (23 de octubre - 21 de noviembre)

Carta del Tarot: El Carruaje

Escorpión, no te detengas, sigue adelante y avanza. Esta semana trae crecimiento económico y la sorpresa que estabas esperando. Tu mejor día es el 7 de julio.

Salud: Cuida vesícula, apéndice o piedras en el riñón. Toma más líquidos y camina.

Consejo: Concéntrate, ordena tu tiempo y evita distracciones. Trae perfume de sándalo y córtate el cabello el 7 del 7 para atraer más riqueza.

Números de la suerte: 06, 29, 31.

Colores: Blanco y rojo.

Amor: Viene un amor verdadero. Signos compatibles: Cáncer y Géminis.

Recomendación: El planeta Urano favorece cambios positivos y progreso. Rectifica lo que no salió bien y vuélvelo a hacer mejor. Mira hacia el futuro, recibe dinero que te debían y paga deudas.

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)

Carta del Tarot: El Juicio

Sagitario, esta semana es para arreglar todos los asuntos pendientes (legales, migración, familiares y de pareja).

Salud: Cuida estrés, inflamación estomacal e intestinal. Haz ejercicio y relájate.

Consejo: Limpia tu closet y cuarto. Da baños de agua bendita, prende veladora de siete colores y carga plata u oro el 7 del 7. Arriésgate y organiza tu vida.

Números de la suerte: 15, 17, 21 (cuatro golpes de suerte).

Colores: Amarillo y rojo.

Amor: No exageres en amores. Signos compatibles: Leo y Virgo.

Recomendación: El planeta Júpiter trae abundancia, estabilidad y crecimiento laboral. Viene un regalo de Dios. No prestes dinero ni gastes por gastar. Concéntrate en triunfar.

Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)

Carta del Tarot: La Luna

Capricornio, esta semana abre bien los ojos y concéntrate completamente hacia dónde vas y qué necesitas para progresar. Tu mejor día es el 7 de julio.

Salud: Cuida espalda baja, cintura y huesos. No cargues cosas pesadas y mantén una alimentación saludable.

Consejo: Ahorra, guarda tu dinero, paga deudas y adminístrate mejor. Escribe en un papel con pluma roja tus siete deseos y prende una veladora roja el 7 del 7. Date baños de luna llena.

Números de la suerte: 06, 23, 25 (tres golpes de suerte).

Colores: Naranja y blanco.

Amor: Cuidado con las mentiras de tu pareja o entorno. Signos compatibles: Aries y Virgo.

Recomendación: Busca una pareja estable y evita vivir entre dos mundos. Viene una relación pública con gente de poder que te ayudará en un negocio pendiente. Construye raíces de abundancia y progreso laboral.

Acuario (20 de enero - 18 de febrero)

Carta del Tarot: El Loco

Acuario, te viene una sorpresa, una alegría y una felicidad que no cabrá en tu pecho. El 7 de julio siete veces la riqueza en tu vida.

Salud: Cuida temas hormonales (próstata en hombres, matriz en mujeres). Ve al médico.

Consejo: Arregla papeles de herencia, casa y situaciones familiares. Cambia de casa o independízate. Compra un reloj, haz más ejercicio y gasta en ti.

Números de la suerte: 03, 07, 10 (cuatro golpes de suerte).

Colores: Rojo y azul.

Amor: Signos compatibles: Aries y Géminis.

Recomendación: El planeta Marte trae movimientos de prosperidad y abundancia. Suelta lo que no es para ti. Te otorgan visa, pasaporte o una nueva oportunidad laboral.

Acuario

Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)

Carta del Tarot: El Sol

Piscis, es sumamente importante brillar. El 7 de julio es un día cabalístico para traer más abundancia y estabilidad económica.