"Revolución, cambios y miedos": la confesión de Juli Puente a punto de convertirse en mamá

Juli Puente ya está en la cuenta regresiva para convertirse en mamá por primera vez. A días de dar a luz, la influencer fitness compartió en sus redes un carrusel con imágenes muy especiales de esta etapa final del embarazo: mostró su pancita de nueve meses, los mimos de su esposo Facundo Miguelena y su visita al obstetra. Además, acompañó las postales con una emotiva reflexión sobre el momento tan importante que está viviendo y el nuevo capítulo que está a punto de comenzar en su vida.

Así son los últimos días de Juli Puente con pancita

A través de su cuenta personal de Instagram, Juli Puente fue registrando en detalle cada momento de su embarazo. Desde el momento en el que le dio positivo el test, la primera ecografía como así también como fue creciendo su vientre en estas semanas de gestación. A días de dar a luz a Serena, la comunicadora aprovechó para crear un dump con las mejores fotos y videos que reflejan los momentos que trazaron estas últimas semanas.

Juli Puente embarazada de 9 meses | Instagram

En todas ellas se destaca su pancita de 9 meses que se asoma entre la ropa. Ya sea estando en bikini, en pijama, con ropa de entrecasa, conjuntos de gimnasia y con su outfit para asistir a la cita con el ecografista. Su rostro, inundado de felicidad, esboza una sonrisa indisimulable que refleja la alegría por cumplir su sueño de convertirse en madre, tras haber estado realizando tratamientos de fertilización. “Yo pensé que no se me iba a dar porque tenía unos desajustes hormonales que me estaban frenando, y entonces conocí al Doctor Lucas Almono y me acompañó 8 meses con amor”, expresó en enero de este 2026 junto a una foto con su médico contando el sinuoso camino para quedar embarazada.

Volviendo al posteo, en las tomas, se ve el rol activo del polista Facundo Miguelena, su esposo y papá de su beba. El hombre fue fotografiado mientras armaba la cuna Montessori, mientras que también, en otras, mimaba y abrazaba a la futura mamá. Una postal íntima que refleja no solo la preparación para la llegada de la niña, sino también la complicidad y el acompañamiento en esta etapa tan especial para la pareja.

Juli Puente embarazada de 9 meses | Instagram

La sentida reflexión de juli Puente

Más allá de cada una de las fotos que narran cómo fueron los últimos días de Juli Puente, en la descripción del posteo, la experta en fitness abrió su corazón y dejó una sentida reflexión cargada de emoción y nostalgia. “Últimos días con panza, últimos días con Serena adentro mío. Preparando todo sabiendo que en realidad no ella no necesita nada más que nuestro amor y atención”, comenzó diciendo.

Luego, la periodista se sinceró sobre esta etapa y expresó que está viviendo sus últimos días sintiéndose especialmente contenida y mimada. También reflexionó sobre el aprendizaje emocional que atravesó durante el embarazo, destacando cómo fue trabajando la paciencia, el amor y descubriendo una fortaleza interior que no había percibido antes. En ese sentido, contó que esta experiencia la llevó a sentirse distinta, como una “nueva versión” de sí misma, con la que hoy se identifica plenamente.

Panza de 9 meses de embarazo de Juli Puente | Instagram

Además, reconoció que la maternidad no fue un sueño desde siempre, pero que al enfrentarse a la posibilidad de vivirla decidió enfocarse en disfrutar el proceso. En esa línea, aseguró: “Nunca fue un sueño para mí ser mamá, pero cuando pensaba en la idea de vivirlo solo me decía a mí misma que quería disfrutarlo. Y hoy entiendo por qué no llegó antes mi bebé, y es porque (afirmo con certeza y cero dudas): no lo hubiera podido gozar como lo hice”.

Finalmente, concluyó su mensaje agradeciéndoles a sus seguidoras que fueron un canal de contención y apoyo ante las adversidades que no se reflejan frente a cámara. “En medio del disfrute, hay mucha revolución, cambios, miedos, mucho con lo que ´lidiar´ con una misma. Y solo nosotras podemos entendernos, acompañarnos y empatizar”.

Cabe destacar que, a través de sus historias, Juli Puente confirmó que el nacimiento de su hija será por cesárea, aunque todavía no definió la fecha exacta del parto. De todos modos, adelantó que Serena nacerá antes del 15 de julio, en una fecha que le resulta especialmente significativa para ella y su marido. De esta manera, la periodista atraviesa la recta final del embarazo con mucha expectativa y emoción, ultimando los preparativos para la llegada de su primera hija.