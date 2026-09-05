Juliana Awada se declaró fanática de las flores y reveló el secreto para mantener su casa impecable

Las tendencias en decoración cambian constantemente, pero existen detalles clásicos que nunca pierden vigencia dentro del diseño de interiores. En este universo estético, Juliana Awada demuestra que la frescura de los elementos naturales resulta indispensable para otorgar vida a cualquier rincón cotidiano. A través de sus redes sociales, la empresaria dejó al descubierto una de sus mayores pasiones al posar junto a sus ejemplares botánicos preferidos. Además de exhibir su refinado gusto ornamental, transmitió un mensaje vinculado a la lealtad con los comerciantes locales que la acompañan desde hace años.

Juliana Awada publicó en sus redes sociales que hace 25 años compra sus flores en el mismo lugar

Juliana Awada: Un cuarto de siglo de fidelidad y el detalle infalible en su oficina

Juliana Awada sorprendió a sus seguidores al publicar una postal junto a los trabajadores de su florería de confianza, donde compra sus ramos desde hace veinticinco años sin interrupciones. En esa emotiva imagen, Juliana sostiene un delicado ramo compuesto por coloridas flores de estación, destacando especialmente las vistosas inflorescencias de los alelíes rosados que protagonizan el atado.

La presencia de flores en la oficina de Juliana Awada

Esa misma devoción por la botánica se traslada directamente al ámbito laboral, donde diseña un espacio inspirador y luminoso. En su oficina, un escritorio de madera redonda funciona como el epicentro creativo, adornado con un florero transparente repleto de frescas fresias de tonos amarillos que aportan una fragancia sutil y calidez al ambiente. Las paredes neutras completan una atmósfera de trabajo sofisticada, donde las refinadas orquídeas blancas ubicadas sobre los laterales suman distinción y equilibrio visual.

Delicadeza natural en el hogar y el refugio patagónico de Juliana Awada

Cada rincón de las propiedades de la ex primera dama respira una atmósfera de tranquilidad donde las especies vegetales cumplen un rol absolutamente protagonista. En su residencia principal de Capital Federal, la cocina combina texturas de madera con vajilla artesanal, utilizando centros florales dinámicos protagonizados por varas de fresias y delicados capullos silvestres que varían según la estación del año. Los ramos seleccionados se integran con sutileza a la arquitectura del lugar, generando contrastes visuales sumamente atractivos que realzan la luminosidad general.

Capullos silvestres en la cocina del hogar de Juliana Awada

Por otro lado, cuando vacaciona en su refugio preferido de Villa La Angostura, la conexión con la flora autóctona se intensifica de manera notable. Allí, los grandes ventanales enmarcan los paisajes del sur argentino, permitiendo que el exterior boscoso dialogue de forma armónica con la decoración interior mediante arreglos de flores silvestres de la región. Las especies locales suelen decorar las mesas principales, logrando que la calidez hogareña se fusione con la majestuosidad de la cordillera.

Rosas blancas y planta de orquídea en su casa de Villa La Angostura

Las claves de Juliana Awada para mantener las flores frescas y duraderas

Mantener un arreglo floral en óptimas condiciones requiere de ciertos cuidados cotidianos que garantizan su belleza durante mucho tiempo. El primer paso fundamental consiste en realizar un corte diagonal en los tallos antes de sumergirlos en agua limpia, lo que facilita la correcta absorción de los nutrientes. Además, resulta necesario cambiar el líquido del florero día por medio y retirar aquellas hojas inferiores que queden sumergidas para evitar la proliferación de bacterias.

Las flores son pilares fundamentales en la vida cotidiana de Juliana Awada

Ubicar los ramos en lugares frescos, alejados de la exposición solar directa y de corrientes de aire intensas, prolonga la vitalidad de los pétalos. Juliana Awada aplica estos simples consejos en su rutina diaria, demostrando que la elegancia sostenible depende tanto de la calidad de las especies elegidas como de la dedicación constante en su mantenimiento.

El hogar de Juliana Awada se consolida como un auténtico santuario de paz, donde cada detalle botánico refleja una filosofía de vida conectada con lo simple y lo bello. Entre aromas silvestres, tazas de té humeantes y la compañía de aquellas personas que elige desde hace un cuarto de siglo, la empresaria demuestra que el verdadero lujo reside en la armonía cotidiana.