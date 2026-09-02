Juliana Awada mostró la fórmula para llevar un look total denim con elegancia

Juliana Awada apostó por un look total denim que elevó por completo al brindarle un toque de elegancia. Una vez más, la ex primera dama dio cátedra de estilo y brindó una propuesta fácil de replicar para quienes buscan un outfit canchero y casual chic.

El detalle que cambió por completo el look total denim de Juliana Awada

Juliana Awada volvió a demostrar que los clásicos pueden convertirse en protagonistas de un look sofisticado. Esta vez, la empresaria eligió una de las tendencias que se mantienen vigentes temporada tras temporada: el total denim, una combinación que llevó con su habitual estilo minimalista y elegante.

Para un día en su oficina, Juliana Awada eligió una campera de jean en azul claro, de calce relajado y con mangas arremangadas, que combinó con un pantalón de denim azul más oscuro, de silueta ligeramente acampanada. La diferencia de tonalidades entre ambas prendas permitió generar contraste sin abandonar la estética monocromática del conjunto.

El look total denim de Juliana Awada combinado con botas de cuero

El toque más elegante estuvo en el calzado. La ex primera dama sumó botas negras de cuero, de caña media, taco fino y puntera en punta, un diseño que estiliza la silueta y transforma por completo el aire informal del denim. La elección demuestra cómo este tipo de zapatos puede convertir un clásico conjunto de jean en una propuesta casual chic y sofisticada.

Además, la mezcla elegida por Juliana Awada funciona como una de las duplas más versátiles del guardarropa. El denim aporta un aire relajado y cotidiano, mientras que el cuero negro suma estructura, elegancia y un toque más urbano.

En las imágenes que subió a su cuenta de Instagram, la expareja de Mauricio Macri aparece trabajando con distintas muestras de telas y diseños de jeans, por lo que el estilismo acompaña perfectamente la escena. Fiel a su estética, completó su look con pocos accesorios y un maquillaje natural, dejando que las texturas y tonalidades fueran las protagonistas.

Total denim: la tendencia favorita del 2026

El total denim que lució Juliana Awada se mantiene como una de las tendencias favoritas de este 2026. La misma gana protagonismo gracias a su capacidad para combinar comodidad, practicidad y estilo. La idea consiste en llevar distintas prendas de jean dentro de un mismo look, ya sea apostando por tonos similares para lograr un efecto monocromático o jugando con diferentes intensidades de azul para generar contraste.

Esta temporada, la tendencia se aleja de la idea de que todas las prendas deben ser exactamente del mismo tono. Camisas, camperas, chalecos, jeans y hasta accesorios de denim pueden convivir en un mismo estilismo, creando conjuntos que van desde los más relajados hasta propuestas mucho más sofisticadas. La clave está en combinar calces y texturas para darle movimiento al outfit.

Total denim: la tendencia favorita del 2026 que elige Juliana Awada



Asimismo, el total denim funciona especialmente bien cuando se lo complementa con otros materiales. El cuero, por ejemplo, es uno de los aliados perfectos del jean: unas botas, una cartera o un cinturón negro pueden aportar contraste y elevar el conjunto.

De esta manera, Juliana Awada mostró la fórmula para llevar un look total denim con elegancia: campera de jean, pantalón denim y botas negras de cuero. Una apuesta sencilla y atemporal que se destaca por su impronta sofisticada y minimalista.