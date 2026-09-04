Juliana Awada mostró su accesorio favorito: cuánto cuesta y por qué es un ícono de lujo

Juliana Awada asistió a un exclusivo evento de cosméticos junto a su hija Antonia Macri y volvió a lucirse con su particular estilo sofisticado. Para esta ocasión, la empresaria textil eligió un look de tonos neutros y lo completó con un accesorio de lujo que no pasó desapercibido.

Así es el icónico accesorio de lujo de Juliana Awada

Juliana Awada volvió a demostrar su afinidad por los accesorios de lujo y eligió una de las carteras más icónicas de la moda internacional. Mediante las redes sociales, se pudo ver que asistió a un evento de cosméticos junto a su hija Antonia, fruto de su relación con Mauricio Macri, y completó su estilismo con una sofisticada cartera Hermès Kelly, un modelo que desde hace décadas ocupa un lugar privilegiado.

Para la ocasión, Juliana Awada apostó por una combinación de prendas clásicas y texturas que mantuvieron su habitual estética elegante y descontracturada: saco tipo blazer de cuero marrón con efecto gastado, una blusa de satén negra con escote en V y delicados bordes de encaje, y un pantalón de jean oscuro. Como broche final, sumó la cartera de Hermès, que acompañó la paleta neutra del conjunto y aportó el toque de lujo característico de su estilo.

Juliana Awada

Kelly es uno de los modelos más emblemáticos de Hermès y comparte con la Birkin el estatus de pieza de culto dentro de la marroquinería de lujo. Su historia se remonta a la década de 1930, cuando fue creado como un bolso de estructura trapezoidal. Con el paso del tiempo, el diseño adquirió una identidad propia y terminó siendo rebautizado como Kelly en homenaje a Grace Kelly, la actriz y princesa de Mónaco que ayudó a convertirlo en un verdadero símbolo de elegancia.

Una de sus principales características es su silueta estructurada, el asa superior y el característico cierre metálico, acompañado por una correa que permite llevarlo también al hombro. Hermès ofrece el modelo en diferentes tamaños, materiales y colores, con versiones que van desde las más clásicas hasta piezas confeccionadas en pieles exóticas.

Además, esta cartera se convirtió en un accesorio recurrente dentro del vestidor de Juliana Awada. De hecho, la empresaria ya había sido fotografiada anteriormente con un Kelly, consolidando su vínculo con una de las piezas más reconocidas de la maison francesa.

Antonia Macri y Juliana Awada, quien lució su icónico accesorio de lujo favorito

Cuánto cuesta una cartera Hermès Kelly, la favorita de Juliana Awada

El precio de una Kelly depende de factores como el tamaño, el tipo de cuero, el acabado y los detalles del diseño. Como referencia, los precios publicados para 2026 ubican una Kelly 25 en cuero Togo o Epsom alrededor de los US$13.700, mientras que una Kelly 28 parte de unos US$14.400 en esas versiones. La Mini Kelly II en Epsom, por su parte, ronda los US$11.400 en Estados Unidos. Las versiones realizadas en materiales exóticos pueden alcanzar valores muy superiores.

El precio de una Hermès Kelly depende del tamaño, el tipo de cuero, el acabado y los detalles del diseño

Más allá de su precio, la Kelly se destaca por su elaboración artesanal y por el carácter exclusivo que históricamente rodeó a los bolsos de la firma francesa. La combinación entre tradición, calidad y un diseño que se mantiene vigente explica por qué continúa siendo uno de los accesorios más buscados por coleccionistas y amantes de la moda.

De esta manera, Juliana Awada mostró su accesorio favorito: una cartera Hermès Kelly, un modelo clásico de la firma francesa que sigue vigente y marca tendencia. Su precio ronda entre los US$13.700 y US$14.400 según su tamaño y diseño.