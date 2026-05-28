Juliana Awada se sumó a la teoría del rojo inesperado con el rincón más chic de su casa

A través de sus redes sociales, Juliana Awada volvió a demostrar por qué es una de las referentes de estilo y decoración. Esta vez, la empresaria dejó ver uno de los espacios más llamativos de su casa y confirmó que también se sumó a una de las tendencias virales de 2026: la teoría del rojo inesperado.

Juliana Awada

Juliana Awada mostró el rincón de su casa inspirado en la teoría del rojo inesperado

Juliana Awada dejó atrás los ambientes completamente neutros y del minimalismo extremo que dominaron durante años tras apostar por una composición donde el rojo aparece estratégicamente para transformar el espacio. La tendencia, que explotó en TikTok e Instagram en los últimos meses, sostiene que cualquier ambiente puede verse más elegante, cálido e interesante si incorpora "un detalle rojo inesperado".

El rincón rojo de Juliana Awada

En el caso de la empresaria, el efecto aparece multiplicado. En su casa, hay un rincón que está construido alrededor de distintas capas de rojo bermellón, bordó y carmín que aportan profundidad visual y mucho carácter. La primera pieza que capta todas las miradas es un enorme cuadro abstracto apoyado sobre la pared, con pinceladas intensas y una impronta artística que domina el ambiente.

Otro de los elementos protagonistas es una lámpara roja de inspiración retro, con una estética que remite al diseño italiano de los años 60 y 70. Con acabado brillante, la pieza no solo ilumina, sino que funciona como objeto decorativo en sí mismo, siguiendo otra de las tendencias fuertes del momento: las luminarias como protagonistas del diseño interior.

Juliana Awada suma detalles rojos en distintos rincones de su casa

Para equilibrar la intensidad del rojo dominante, la empresaria incorporó una obra circular en tonos rosados que suaviza visualmente el conjunto y aporta cierta calma al espacio. La mezcla entre arte contemporáneo, color y materiales naturales genera una estética sofisticada, cálida y muy personal.

Qué es la teoría del rojo inesperado, la tendencia deco que también adoptó Juliana Awada

La teoría del rojo inesperado es una de las tendencias virales más fuertes del 2026. La idea sostiene que cualquier ambiente puede transformarse por completo con la incorporación de un detalle rojo estratégico e inesperado. Ya sea a través de una lámpara, una obra de arte, un sillón o pequeños objetos decorativos, el rojo aporta profundidad y personalidad incluso en espacios dominados por tonos neutros.

Los detalles rojos en la casa de Juliana Awada

En la casa de Juliana Awada, esta tendencia aparece reflejada en distintos elementos que convierten el rincón en un espacio cálido, artístico y visualmente impactante. Así, la ex Primera Dama confirma el nuevo rumbo de la decoración contemporánea, donde el color vuelve a ocupar un lugar central y los ambientes buscan expresar identidad propia.