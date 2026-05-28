Nicolás Cabré se reencontró con su hija, Rufina, y vivió un especial momento: "El abrazo"

Luego de rumores y especulaciones, Rufina regresó a la Argentina. La hija de la China Suárez y Nicolás Cabré, de 12 años, vive en Turquía, junto a su madre y Mauro Icardi, y por un acuerdo, vuelve al país para compartir tiempo con su padre.Sin embargo, esta vuelta estuvo cargada de polémica por una supuesta tardanza por parte de la actriz para organizar el viaje.

No obstante, en las últimas horas, la niña tuvo su esperado encuentro con Nicolás. Mediante las redes sociales, fue el propio actor quien compartio el especial momento en el que puso estar, nuevamente, al lado de su hija.

Nicolás Cabré y Rufina juntos: el esperado encuentro

La mudanza de la China Suárez a Turquía generó una gran controversia, principalmente en la relación con Benjamín Vicuña, quien se negó a que sus hijos abandonen el país. Luego de una disputa legal, los actores llegaron a un acuerdo en el que los menores vivirían en el exterior pero con regresos periódicos a la Argentina. Por su parte, Nicolás Cabré contó en los medios de comunicación que su situación era distinta ya que la propia Rufina era quien tomaba decisiones, ya que tiene la edad para hacerlo.

En este contexto, la niña decidó mudarse con su mamá y realiza diversos viajes para pasar tiempo con su padre en la Argentina. En las últimas semanas, se esperaba que Rufina, y sus hermanos, regresen a su tierra natal pero los rumores indicaban que Suárez no habróa realizado las gestiones correspondientes ya que se fue de vacaciones a Japón con su pareja.

Pero finalmente llegó el día: Nicolás y Rufina Cabré ya están juntos. En las últimas hora, la menor llegó a suelo argentino y se reencontró con su padre, quien no dudó en compartir este momento en su cuenta de Instagram. Junto a una imagen en la que ambos se funden en un abrazo, el actor escribió: "El abrazo que me da años de vida".

Rápidamente, la publicación se llenó de comentarios que celebraron este momento. y la armonía que tienen padre e hija, en un contexto lleno de polémicas y especulaciones, alrededor de la China Suárez. De esta forma, Nicolás Cabré anunció que Rufina ya se encuentra en el país, para disfrutar de días compartidos, llenos de cariño y complicidad, dos pilares de su relación.