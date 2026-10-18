Mauricio Macri se animó al karaoke en los 15 de su hija Antonia y sorprendió a los invitados: todas las fotos

Este fin de semana, Mauricio Macri y Juliana Awada celebraron los 15 años de su hija Antonia con una fiesta que combinó música, diversión y momentos en familia. A través de las redes sociales, el expresidente y la diseñadora compartieron algunas postales de la noche, que tuvo distintos momentos destacados y dejó ver el clima distendido que se vivió durante el festejo. Entre los detalles que más llamaron la atención estuvo la participación del propio exmandatario, quien se animó a tomar el micrófono para protagonizar un karaoke y cantar frente a los invitados, en una faceta que ya se volvió habitual y que le aportó un toque especial a la noche.

Así fue cómo vivió Mauricio Macri el festejo de cumpleaños de Antonia

Mauricio Macri vivió una noche inolvidable junto a su hija Antonia Macri, quien cumplió 15 años. En este marco, la joven celebró su llegada a una nueva etapa con una fiesta organizada por sus padres, en la que no faltaron la música, la diversión y los momentos compartidos en familia. El expresidente acompañó a la quinceañera en una fecha muy especial y también se convirtió en uno de los protagonistas de la celebración.

Mauricio Macri en el cumpleaños de su hija Antonia | Instagram

El festejo combinó glamour, diversión y mucho baile. Entre los momentos más destacados de la noche, el exmandatario se animó a cantar frente a todos los invitados, que disfrutaron de su interpretación y se sumaron al clima festivo. Durante la noche, el empresario se mostró relajado y dispuesto a participar de las distintas propuestas que tenía preparada la organización; entre ellas, el karaoke del cual participó muy animado cantando a viva voz.

Mauricio Macri haciendo karaoke en los 15 de Antonia Macri | Instagram

El rol de DJ de Mauricio Macri

Pero la música no terminó con el karaoke. En otro momento, se puso detrás de la consola y se animó a ejercer de DJ. En las imágenes que difundió en sus redes se lo puede ver con los tradicionales auriculares, compartiendo ese espacio con Antonia y Puli De María a cargo de musicalizar el evento. Para la ocasión, Mauricio Macri eligió un clásico traje oscuro de dos piezas, camisa blanca y corbata azul grisácea. Completó el conjunto con zapatos negros de vestir, en una apuesta formal y atemporal que acompañó la elegancia del festejo sin restarle protagonismo a la cumpleañera.

En el pie del álbum de fotos, el dirigente también le dedicó unas emotivas palabras a su hija para celebrar este momento tan importante en su vida. “¡15 de Antonia! ¡Qué felicidad acompañarte, hija! ¡Te amo!”, escribió junto a las postales de la celebración, en un mensaje que resumió la alegría de compartir con ella una fecha inolvidable.

Mauricio Macri, DJ | Instagram

Mauricio Macri fue uno de los grandes protagonistas de los 15 años de Antonia, en una noche que combinó la elegancia de la fiesta con momentos espontáneos y divertidos. Más allá del festejo, esta noche tuvo un significado especial para el expresidente, que eligió las redes sociales para expresar su felicidad por acompañar a su hija en este nuevo capítulo de su vida y dejarle una dedicatoria que reflejó todo su amor.