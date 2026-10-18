Mauricio Macri se animó al karaoke en los 15 de su hija Antonia y sorprendió a los invitados: todas las fotos

Este fin de semana, Mauricio Macri y Juliana Awada celebraron los 15 años de su hija Antonia con una fiesta que combinó música, diversión y momentos en familia. A través de las redes sociales, el expresidente y la diseñadora compartieron algunas postales de la noche, que tuvo distintos momentos destacados y dejó ver el clima distendido que se vivió durante el festejo. Entre los detalles que más llamaron la atención estuvo la participación del propio exmandatario, quien se animó a tomar el micrófono para protagonizar un karaoke y cantar frente a los invitados, en una faceta que ya se volvió habitual y que le aportó un toque especial a la noche.
Así fue cómo vivió Mauricio Macri el festejo de cumpleaños de Antonia
Mauricio Macri vivió una noche inolvidable junto a su hija Antonia Macri, quien cumplió 15 años. En este marco, la joven celebró su llegada a una nueva etapa con una fiesta organizada por sus padres, en la que no faltaron la música, la diversión y los momentos compartidos en familia. El expresidente acompañó a la quinceañera en una fecha muy especial y también se convirtió en uno de los protagonistas de la celebración.
El festejo combinó glamour, diversión y mucho baile. Entre los momentos más destacados de la noche, el exmandatario se animó a cantar frente a todos los invitados, que disfrutaron de su interpretación y se sumaron al clima festivo. Durante la noche, el empresario se mostró relajado y dispuesto a participar de las distintas propuestas que tenía preparada la organización; entre ellas, el karaoke del cual participó muy animado cantando a viva voz.
El rol de DJ de Mauricio Macri
Pero la música no terminó con el karaoke. En otro momento, se puso detrás de la consola y se animó a ejercer de DJ. En las imágenes que difundió en sus redes se lo puede ver con los tradicionales auriculares, compartiendo ese espacio con Antonia y Puli De María a cargo de musicalizar el evento. Para la ocasión, Mauricio Macri eligió un clásico traje oscuro de dos piezas, camisa blanca y corbata azul grisácea. Completó el conjunto con zapatos negros de vestir, en una apuesta formal y atemporal que acompañó la elegancia del festejo sin restarle protagonismo a la cumpleañera.
En el pie del álbum de fotos, el dirigente también le dedicó unas emotivas palabras a su hija para celebrar este momento tan importante en su vida. “¡15 de Antonia! ¡Qué felicidad acompañarte, hija! ¡Te amo!”, escribió junto a las postales de la celebración, en un mensaje que resumió la alegría de compartir con ella una fecha inolvidable.
Mauricio Macri fue uno de los grandes protagonistas de los 15 años de Antonia, en una noche que combinó la elegancia de la fiesta con momentos espontáneos y divertidos. Más allá del festejo, esta noche tuvo un significado especial para el expresidente, que eligió las redes sociales para expresar su felicidad por acompañar a su hija en este nuevo capítulo de su vida y dejarle una dedicatoria que reflejó todo su amor.