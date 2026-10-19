Juliana Awada compartió que rutina eligió para empezar la semana

Juliana Awada se consolidó como una de las máximas referentes de moda y estilo en la Argentina, logrando imponer una estética donde la elegancia natural y el minimalismo son protagonistas absolutos. Para la empresaria, el refinamiento trasciende las tendencias pasajeras y se sustenta en una profunda conexión con el bienestar integral, donde las rutinas de ejercicio resultan fundamentales para mantener la armonía corporal y mental. En las últimas horas, compartió la actividad que eligió para empezar la semana y que acompaña en sus hábitos cotidianos, inspirando a miles de seguidores a adoptar disciplinas que potencian la vitalidad y la constancia desde las primeras horas del día.

Juliana Awada

Juliana Awada y su actividad rutinaria favorita de la mañana

Para sostener una vida saludable, Juliana Awada diseña sus mañanas combinando disciplinas exigentes como el entrenamiento funcional de fuerza, posturas de yoga aéreo para mejorar la flexibilidad y sesiones de running en la naturaleza. Sin embargo, en los últimos meses apostó por incorporar una disciplina que no solo desafía su rendimiento aeróbico, sino que también la conecta de lleno con la inminente temporada de verano: la natación.

Esta práctica de bajo impacto es ideal para fortalecer la musculatura de manera simétrica, optimizar la capacidad cardiovascular y liberar las tensiones acumuladas desde las primeras horas del día. A través de sus historias de Instagram, la diseñadora compartió postales exclusivas de su sesión matutina justo a las 8 am, retratando un momento de absoluta desconexión dentro de una imponente piscina de aguas cristalinas. En estas postales, Awada no solo demostró su compromiso inquebrantable con el bienestar físico, sino que también impuso una marcada tendencia en indumentaria deportiva de lujo.

Fiel a su característico estilo sobrio y effortless , se lució con una impecable malla enteriza clásica en color negro. El diseño, de líneas limpias y calce perfecto, resalta por su minimalismo y elegancia atemporal, consolidando a la enteriza como la prenda indispensable del verano.

Juliana Awada y su actividad rutinaria favorita de la mañana

Natación y tendencias: Juliana Awada comienza a darle la bienvenida al verano

A través de sus recientes travesías internacionales y adelantos exclusivos en redes, Juliana Awada definió las pautas estilísticas que dominarán las playas en el verano 2026-2027. Con su sello inconfundible de lujo silencioso, demostró que la sofisticación estival radica en un regreso a las raíces orgánicas y a la comodidad absoluta, eligiendo escenarios paradisíacos de Europa y las costas americanas para dictar cátedra de estilo.

En el universo de las dos piezas, impuso con fuerza la bikini de silueta triangular clásica. Consolidó un estilo retro-glam playero caracterizado por una paleta terrosa y orgánica; asimismo, sorprendió al lucir bikinis estampadas y coloridas, demostrando una versatilidad que equilibra lo sobrio con toques de vitalidad tropical. En cuanto a las enterizas, la empresaria reafirmó la vigencia de la elegancia funcional. Con sus habituales postales matutinas de entrenamiento, impuso la malla enteriza total black con corte high-cut , un diseño minimalista que optimiza la libertad de movimiento en la piscina sin perder un ápice de distinción.

Para complementar estos looks, la moda de Awada para el verano 2026-2027 sumó accesorios clave de impronta artesanal. La empresaria convirtió a la camisa blanca oversize en el gran comodín de la temporada, al igual que un minipareo corto estampado y el slipdress de encaje blanco, una combinación perfecta que eleva el concepto del romanticismo costero.

Natación y tendencias: Juliana Awada comienza a darle la bienvenida al verano

Con un adelanto al verano, Juliana Awada consolida un estilo de vida donde la salud y el buen gusto conviven en perfecta armonía. Su constante dedicación a disciplinas exigentes demuestra que la constancia matutina es el verdadero secreto de su vitalidad, inspirando a buscar el equilibrio integral y la sofisticación desde el comienzo de la semana.

A.E