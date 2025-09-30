De Julieta Cardinali a Nicole Neumann: los looks de las famosas que revelan el color del verano

Este verano 2025 llega con un giro inesperado en la moda: el marrón se posiciona como el color tendencia. Lejos de lo aburrido, este tono muestra su versatilidad al adaptarse a la alfombra roja, al estilo bohemio, al minimalismo y también a la frescura urbana. Así lo han hecho saber varias de las famosas más relevantes de nuestro país, quienes lucieron estilismos donde el marrón fue el absoluto protagonista. Desde Julieta Cardinali a Nicole Neumann, repasamos los mejores looks.

Julieta Cardinali un marrón satinado y elegante

Julieta Cardinali sorprendió en la alfombra roja de San Sebastián con un vestido en satén marrón chocolate, un color poco habitual en las grandes galas. El diseño, de un solo hombro y drapeado suave, resaltaba la silueta con una abertura lateral que sumaba sensualidad. El brillo del satén evitaba que el marrón se viera opaco, aportando profundidad y movimiento. Para completar el look, la actriz eligió stilettos borgoña y un brazalete metálico que reforzaron la sofisticación, mientras que el peinado recogido con mechones sueltos sumó frescura.

Julieta Cardinali

Nicole Neumann y su estilo bohemio-chic

Nicole Neumann llevó el marrón y lo bohemio de la mano con un vestido en capas de tela ligera, ideal para climas cálidos. La prenda, semitransparente y fluida, transmitía frescura y naturalidad, mientras que un cinturón de cuero con apliques metálicos definía la silueta. Así, la actriz dio clases de cómo el marrón puede transformarse en la base de un look libre, festivalero y elegante a la vez.

Nicole Neumann

El minimalismo de Oriana Sabatini

Oriana Sabatini apostó por un slip dress en satén marrón profundo. El diseño de líneas puras, tirantes finos y delicados detalles de encaje en el escote evocaba la estética noventosa con un giro moderno. El satén, con su caída impecable y brillo sutil, transformaba el marrón en un tono de lujo discreto, demostrando que no necesita colores vibrantes para impactar. Oriana completó el estilismo con melena suelta en ondas, maquillaje en tonos tierra y un collar delicado.

Oriana Sabatini

La frescura urbana de Coty Romero

Coty Romero eligió una versión mucho más juvenil del marrón, ideal para el día a día. Su look combinó un pantalón de marrón de caída ligera con un top tejido en crochet en tonos crudos y marrones claros. El detalle distintivo fue una boina tejida en tono beige, que le dio un aire retro y artesanal. Este conjunto, lejos de la rigidez de la moda de alfombra roja, encarna un estilo urbano y relajado.

Coty Romero

En definitiva, Julieta Cardinali, Nicole Neumann, Oriana Sabatini y Coty Romero muestran, cada una desde su estilo, que el marrón ya no es un tono secundario sino el verdadero protagonista del verano. Elegante en la alfombra roja, bohemio, sensual y fresco, el color se reinventa en múltiples facetas y confirma su lugar como la gran apuesta de la temporada.