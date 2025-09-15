Dolores Fonzi, Julieta Cardinali, César Troncoso y Luis Machín arrasan en Prime Video con el estreno de una nueva película argentina

El cine argentino vuelve a ser protagonista en la escena internacional con el estreno de Belén, una producción original de Amazon MGM Studios junto a K&S Films. Dirigida y protagonizada por Dolores Fonzi, la película formará parte de la selección oficial de la 73ª edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, a celebrarse del 19 al 27 de septiembre en España.

Belen, la película

Dolores Fonzi, Julieta Cardinali, César Troncoso y Luis Machín juntos en una trama de resistencia y lucha

Belén está ambientada en la provincia de Tucumán y sigue la vida de Julieta, una joven acusada de cometer un aborto ilegal. La trama del próximo estreno de Prime video se desarrolla a partir de la defensa de Soledad Deza, una abogada que se enfrenta a un sistema judicial conservador y hostil, poniendo en riesgo su carrera y su reputación. A medida que el juicio avanza, la historia se convierte en un símbolo de resistencia, generando una ola de solidaridad que trasciende fronteras y visibiliza la lucha por los derechos reproductivos y la autonomía sobre el propio cuerpo.

La película está basada en el libro Somos Belén de la escritora Ana Correa, y combina la fuerza del drama judicial con una mirada crítica hacia las injusticias estructurales que aún persisten en la sociedad.

Además de Dolores Fonzi y Julieta Cardinali, el elenco reúne a intérpretes de gran trayectoria como César Troncoso y Luis Machín, quienes tienen apariciones clave que aportan intensidad y realismo al relato. A ellos se suman Camila Plaate, Laura Paredes y Sergio Prina, completando un reparto que refuerza el peso narrativo de la producción.

Respaldada por K&S Films y con un guion escrito por Dolores Fonzi y Laura Paredes, la película marca un nuevo paso en la internacionalización del cine argentino. La película se lanzará en simultáneo en 240 países y territorios por Prime Video, lo que le otorga una proyección sin precedentes, similar a lo que ocurrió con Argentina, 1985, otro éxito reciente de la industria local.