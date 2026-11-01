Julieta Nair Calvo abrió las puertas de su casa y mostró su cocina: puertas invisibles, luces led y anafe digital

La cocina se transformó en el centro absoluto de las casas modernas y los famosos aprovechan las redes sociales para mostrar cada rincón de sus hogares. En esta oportunidad, Julieta Nair Calvo, una de las participantes de MasterChef Celebrity, reveló su cocina. Lejos de los espacios tradicionales, la actriz diseñó un ambiente minimalista que combina alta tecnología, líneas netas y una paleta de colores cálidos que aporta luminosidad. Las tendencias actuales en interiorismo priorizan la integración de los ambientes sociales, y esta propuesta refleja esa filosofía con maestría, logrando que el área de preparación de alimentos dialogue de manera armónica con el resto de la casa sin perder identidad propia.

Julieta Nair Calvo mostró su cocina

Julieta Nair Calvo: Minimalismo funcional y puertas invisibles

El diseño de amoblamientos sin tiradores domina la escena en las tendencias de decoración actuales, tal como lo confirma Julieta Nair Calvo. En este sector, los muebles de madera clara con acabado mate cuentan con un sistema de apertura sin manijas que genera una superficie completamente limpia y uniforme. Las puertas de las alacenas superiores e inferiores se funden con las paredes mediante un sistema de paneles continuos que ocultan de forma inteligente el espacio de almacenamiento.

La cocina de Julieta Nair Calvo: muebles blancos laqueados sin tiradores

Esta solución arquitectónica potencia la sensación de amplitud, maximiza los metros cuadrados disponibles y mantiene un orden visual impecable que calma los sentidos. Las mesadas de piedra clara acompañan la propuesta y refuerzan la continuidad estética que busca la actriz, aportando textura y un toque de sofisticación natural que nunca pasa de moda.

Iluminación integrada y tecnología digital, los elegidos de Julieta Nair Calvo

La atmósfera de la cocina de Julieta Nair Calvo se completa con un esquema lumínico muy cuidado y versátil. Las luces LED instaladas de manera estratégica bajo las alacenas otorgan una luz focalizada sobre las áreas de trabajo, mientras generan un clima cálido durante las horas de la noche. En la zona de cocción se destaca un moderno anafe digital empotrado sobre la superficie, un artefacto que fusiona la estética vanguardista con la máxima precisión culinaria.

La cocina de Julieta Nair Calvo cuenta con anafe digital y luces led

Este tipo de equipamiento responde a las exigencias de una cocinera aficionada que experimenta constantemente con recetas y sabores, tal como demuestra en sus redes y en el certamen de cocina más famoso del país. La elección de este tipo de electrodomésticos demuestra que la tecnología y el buen gusto pueden fusionarse sin sacrificar la comodidad diaria ni el estilo estético del hogar.

Julieta Nair Calvo apuesta por una estética minimalista para su cocina

El espacio no descuida los pequeños objetos que suman personalidad y confort diario al ambiente. Un desayunador integrado y una bacha de acero inoxidable con grifería monocomando de diseño estilizado completan el sector operativo con suma elegancia. La combinación entre la madera natural de los muebles, los detalles metálicos en tonos oscuros y los electrodomésticos de última generación logra un equilibrio estético perfecto. Julieta Nair Calvo consigue un ambiente cómodo, práctico y con mucha onda, donde la estética deco y la vida cotidiana se integran sin esfuerzo.