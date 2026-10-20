Julieta Nair Calvo eligió un diseño de noche para una ocasión muy especial. La artista combinó delicadeza y dramatismo a través de una silueta original, texturas contrastantes y una tonalidad suave, logrando así un look vanguardista que se llevó todas las miradas.

Julieta Nair Calvo llevó las transparencias a otro nivel con un vestido de alto impacto

Julieta Nair Calvo apostó por un estilismo de alto impacto que combinó sensualidad, elegancia y una silueta de inspiración vanguardista. La participante de Masterchef Celebrity (Telefe) compartió en cuenta de Instagram una serie de imágenes donde luce un vestido de alto impacto de Camila Romano.

El diseño elegido por Julieta Nair Calvo para asistir a los Premios Ace tuvo como protagonista un delicado encaje translúcido en tono celeste, que dejó entrever la piel y aportó una impronta sensual. La prenda presentó un pronunciado escote en V y mangas largas, confeccionadas en el mismo tejido y ceñidas hasta las muñecas.

El look vanguardista de Julieta Nair Calvo: transparencias, maxifalda y color pastel

El contraste llegó con la maxifalda, que comenzó a la altura de la cadera baja con un drapeado fruncido y ajustado. Desde allí, la estructura incorporó un volumen abullonado, similar a un peplum, que funcionó como transición hacia una falda amplia y de gran vuelo. El tejido, de acabado satinado sutil, sumó cuerpo y movimiento, además de contrastar con la ligereza visual del encaje.

La combinación de una parte superior ceñida con una falda de proporciones generosas fue uno de los grandes aciertos del estilismo de Julieta Nair Calvo. Mientras el encaje aportó transparencia y delicadeza, el volumen de la parte inferior construyó una silueta dramática, con una impronta cercana a la alta costura contemporánea.

El look vanguardista de Julieta Nair Calvo: transparencias, maxifalda y color pastel

El celeste pastel también tuvo un papel central en la propuesta elegida por la artista. Lejos de los clásicos negro y rojo asociados a los vestidos de noche, el tono aportó frescura y sofisticación, y potenció el carácter etéreo del encaje sin restarle fuerza al diseño. "Noche de @premiosace celebrando el teatro que es lo más hermoso que existe. Gracias @_camilaromano por este vestido tan increíble", escribió Julieta Nair Calvo en su red social.

El look vanguardista de Julieta Nair Calvo: transparencias, maxifalda y color pastel

Transparencias y siluetas abullonadas: las tendencias del look de Julieta Nair Calvo

El estilismo de Julieta Nair Calvo reunió varias de las tendencias que atraviesan la moda de gala. Por un lado, el encaje translúcido continúa vigente como recurso para incorporar sensualidad de manera sofisticada. Las transparencias permiten jugar con las capas, las texturas y la piel a la vista, en una estética que recupera referencias de la lencería y las lleva a diseños de noche.

Por otro lado, las faldas voluminosas y las estructuras abullonadas se consolidan como protagonistas de las propuestas más audaces. El efecto globo y los volantes con cuerpo aportan dramatismo y transforman la silueta, especialmente cuando se combinan con tops ajustados que equilibran las proporciones.

El look vanguardista de Julieta Nair Calvo: transparencias, maxifalda y color pastel

La elección del celeste pastel completó un look repleto de tendencias. Los tonos suaves ganan terreno en los eventos como una alternativa refinada a los colores tradicionales, con una estética romántica que puede adquirir un carácter original a través de cortes y volúmenes inesperados. De esta manera, el look vanguardista de Julieta Nair Calvo se destacó por llevar transparencias, una maxifalda y un color pastel. Un estilismo glamoroso que encontró su identidad en el contraste de materiales y proporciones.