Julieta Poggio se convirtió en una nueva referente de moda para todas las jóvenes y adolescentes que quieren encontrar su estilo. La actriz se anima a todo tipo de prendas, especialmente las que tienen detalles de los años 2000. Previo a su función en Coqueluche, la joven de 21 años dejó a la vista un body cut out muy jugado.

Julieta Poggio apostó por un body cut out que enloqueció en las redes

Julieta se encuentra encarando muchos proyectos laborales y en este momento está protagonizando Coqueluche, la obra de teatro producida por José María Muscari. Todos estos eventos nos permiten ver los looks que elige la joven para aparecer en cámara.

Poggio no le tiene miedo al frío y a pesar de las bajar temperaturas se luce con prendas que tienen muchos cortes o escotes. En esta ocasión, en la previa a otra de sus funciones, la rubia se mostró con un body cut out que da mucho de qué hablar. Las prendas cut out se caracteriza por tener más de una pieza y estar encastradas por un elemento.

El body cut out de Julieta Poggio

En el caso de la bailarina, la prenda tiene el diseño de una malla enteriza que se une a la altura del abdomen con un aro de metal color plateado. Estas prendas suelen conocerse como trikini, con la diferencia de que no es un traje de baño. Pero lo particular, es que el body de Julieta está confeccionado con transparencias y que la misma actriz lo fusionó con un conjunto de culote y corpiño.

En la parte superior, la bailarina combinó el corpiño cuadrillé, en tonos rojos y verdes, por debajo del body. De esta manera, la prenda triangular se luce tras la red. Pero en la parte inferior decidió hacerlo al revés, el culote de algodón está por encima del body y se pueden apreciar los costados con el patrón en cuadrillé.

Julieta Poggio

Para finalizar el look, Julieta Poggio decidió lucirse con un pantalón de jean holgado tiro bajo y en un tono azul viejo. A su vez, la joven aprovechó dos clips de pelo color rojo para poder realizarse el maquillaje para la función.