La impensada reacción de Wanda Nara tras la cautelar que le impuso Mauro Icardi a Martín Migueles

En medio de un nuevo capítulo en su historia con Mauro Icardi, Wanda Nara sorprendió con una reacción que nadie esperaba. Sin decir una palabra, pero con gestos muy calculados, la empresaria dejó entrever su postura frente a las recientes noticias que involucran tanto a su exmarido como a su actual pareja, Martín Migueles. Lo hizo desde el lugar donde más cómoda se siente: sus redes sociales.

Wanda Nara y Martín Migueles

La reacción de Wanda Nara ante la medida cautelar que impuso Mauro Icardi sobre Martín Migueles

Horas después de que trascendiera una medida judicial que vuelve a poner su vida privada en el foco, Wanda publicó una serie de historias en Instagram que generaron curiosidad y comentarios. En la primera, compartió una imagen de MasterChef Celebrity —el programa que conduce— celebrando el liderazgo en el rating con 12,7 puntos. En la foto se la ve sonriente frente a uno de los participantes reforzando su imagen de figura televisiva imbatible. En la segunda, mostró un desayuno digno de catálogo: una bandeja con frutas frescas, un termo Stanley, su tradicional mate y una vista panorámica de Buenos Aires. “Mi mañana express y al canal”, escribió sobre la imagen, como si nada alterara su rutina.

Las historias que compartió Wanda Nara en Instagram

La serenidad que transmiten sus publicaciones contrasta con el revuelo judicial que la rodea. Según reveló el periodista Gustavo Méndez en Mujeres Argentinas (El Trece), Mauro Icardi presentó una nueva medida cautelar que involucra directamente a Wanda y a Martín Migueles. El delantero del Galatasaray solicitó que la Justicia impusiera restricciones precisas en torno al contacto físico entre sus hijas y la actual pareja de la empresaria. La presentación fue realizada por sus abogadas Lara Piro y Elba Marcovecchio, quienes argumentaron que el pedido busca “preservar el bienestar” de las menores.

El tribunal aceptó la solicitud y estableció una serie de límites que deberán ser monitoreados. Además, la resolución contempla sanciones en caso de incumplimiento. El documento, leído en el programa de El Trece, exige que Wanda “se abstenga de permitir cualquier contacto físico, caricias o tocamientos” entre sus hijas y Migueles, una medida que generó sorpresa incluso en el entorno legal del futbolista.

Así es que, mientras que el expediente avanza y los medios analizan sus implicancias, Wanda Nara parece apostar por el silencio estratégico. En lugar de responder o polemizar, se muestra enfocada en su trabajo y su día a día.

F.A