Revelaron el verdadero motivo de la bronca de Valentina Cervantes con Wanda Nara: el mensaje a Enzo Fernández

A tan solo una semana de haberse estrenado en la pantalla de Telefe la nueva temporada de MasterChef Celebrity, las polémicas comenzaron a crecer. Al parecer, la relación entre Wanda Nara y Valentina Cervantes estaría pendiente de un hilo debido a un presunto mensaje que le habría enviado la conductora del ciclo a Enzo Fernández.

Así trascendió en las últimas horas los rumores entre un supuesto malestar entre ambas comenzó a resurgir con fuerza, luego de que en LAM (América TV) brindaran detalles de unos chicaneos teñidos de humorada. Ahora, se reveló cuál fue el texto que desencadenó la bronca de la influencer y la guerra entre las botineras.

Valentina Cervantes Vs Wanda Nara por un mensaje a Enzo Fernández

Fue en la última emisión de A La Tarde (AMérica TV) donde el periodista Santiago Sposato dejó a todos boquiabiertos con el contenido de un mensaje que la mediática empresaria le habría enviado al jugador de la Selección Argentina durante unas vacaciones mientras estaba con Valentina Cervantes. “Wanda Nara le habría escrito a Enzo Fernández: ‘Te acabo de ver por el barrio, escribime si querés’”, lanzó.

Según este relato, el panelista contó lo que hizo el destinatario ante semejante propuesta: “Enzo vio el mensaje de ‘una chica rubia con tilde azul’ cuando volvió de caminar, y va directamente a mostrárselo a Valentina”. Esta acción habría causado el enojo de la participante de MasterChef Celebrity a tal punto que no puede ocultar su enfado en su paso por el reality de cocina.

Fue Ximena Capristo quien aportó más datos sobre esta guerra en el programa Sálvese Quien Pueda (América TV): “Me dice que Valu sabe que Wanda le escribía a Enzo. No sé la situación y el momento”, aseguró la ex Gran Hermano mientras afirmaba que esta información le llegó de una persona cercana a la chica.

Ángel de Brito habría confesado en su programa de streaming, Bondi, que presuntamente la presentadora televisiva quería dejar en ridículo a toda costa a la pareja de Enzo Fernández mediante su paso por las cocinas de MasterChef Celebrity. “Esto me lo contaron técnicos de Telefé, no sé si se mostró o se va a mostrar. La chicaneó dos, tres veces y la cortó menos 20. Valu Cervantes siente que Wanda la quiere gastar como si fuera una bolu**, y la piba dice ‘yo no soy ninguna bolu**, calmate Wanda Nara’. Todo con mucha educación”.

No obstante, los chispazos entre ambas ya comenzaron a surgir luego de un ida y vuelta que mantuvieron en vivo. Todo comenzó cuando la ex de Mauro Icardi le consultó sobre el término “botinera”. “No tomo a mal que me digan botinera, me encanta serlo, cada uno toma su concepto. ¿A vos te molesta?”, disparó mientras se la notaba incómoda por interrumpir en la elaboración del plato para ser presentado ante el estricto jurado.

Ante la negativa de la Bad Bitch, Cervantes fue al hueso y exclamó: “Ahora ya no sos más botinera, ¿no extrañás?” A lo que la rubia contestó con firmeza: “Para nada”.

Wanda Nara, Valentina Cervantes | Twitter

Mientras las especulaciones crecen en los principales programas de espectáculos, tanto Wanda Nara como Valentina Cervantes no se han pronunciado para afirmar o desmentir el mensaje que le habría llegado a Enzo Fernández. Al contrario, las dos figuras del certamen disfrutan del auge televisivo que las lleva a conformar el staff del programa más visto del prime time de la televisión argentina.

