En el Día de la Madre, que se festejó el domingo 19 de octubre, Mauro Icardi sorprendió al publicar una imagen de su madre Analía Rivero, con quien no se volvió a mostrar públicamente desde su casamiento con Wanda Nara. De hecho, el futbolista del Galatasaray escogió una postal de este momento y generó un gran revuelo en las redes sociales. Ahora, la mujer apareció por primera vez en un video junto a su hija Ivana Icardi y habló de su rol de mamá.

Analía Rivero, la madre de Mauro Icardi, reapareció en las redes sociales

Mostrando una total complicidad, Ivana Icardi y Analía Rivero se mostraron juntas por primera vez frente a cámara. La charla íntima entre madre e hija tuvo preguntas que suelen hacerle los seguidores de la modelo. Lo cierto es que la presencia inesperada de la madre de Mauro sorprendió por completo ya que suele tener un perfil bajo y permanecer lejos de la fama de sus hijos.

Horas antes, Analía Rivero fue homenajeada por el Día de la Madre mediante un posteo muy especial que realizó el jugador y los usuarios se mostraron intrigados de saber sobre ella. Finalmente, reapareció en las redes sociales y protagonizó un tierno momento con su hija. Sin embargo, en esta oportunidad no habló de la relación con Mauro Icardi, a quien no ve hace varios años, ni mucho menos de su nuevo vínculo amoroso con la China Suárez.

El mensaje que le dedicó Mauro Icardi a Analía Rivero.

Un tema que sí decidió tocar en la filmación fue su rol de mamá y el contacto frecuente que tiene con Ivana. “Hablamos casi todos los días, nos hacemos videollamadas y el contacto es bastante seguido”, aseguró Analía Rivero. Así, ambas coincidieron en que su comunicación es “fluida” y que se llevan muy bien pese a vivir en diferentes lugares desde hace seis años.

Asimismo, aprovecharon la ocasión para compartir un momento juntas haciendo un plan completamente diferente y mencionar qué recuerdos guardan en sus corazones. Uno instante muy emotivo fue cuando Analía recordó cuándo le dije “te quiero” por primera vez a su hija. A lo que ella respondió: “Siempre, desde que naciste. Lo que pasa que claro, yo tal vez soy más de demostrar con hechos que con palabras. He demostrado bastante bien mi cariño y que te quiero…”.

No obstante, este intercambio comenzó con un relato muy sincero por parte de Ivana Icardi, quien contó que minutos antes se habían sacado chispazos con su madre y el video juntas estuvo a punto de no concretarse. “Por lo menos no se enfadó tanto como para que me dijera: ‘Pues no, no, no te grabo el capítulo’”, manifestó la influencer.

Sin maquillaje, con el cabello recogido y con un look casual, Analía Rivero apareció después de mucho tiempo y luego de la dedicatoria de su hijo Mauro Icardi. Su presencia en la red social de su hija Ivana no pasó desapercibida y causó fuertes repercusiones. Aunque muchas personas quedaron con dudas de saber si pudo retomar el contacto con el deportista, lo que parecería que sí por la publicación que le dedicó el joven en sus historias de Instagram.

De esta manera y por primera vez, Analía Rivero, la mamá de Mauro Icardi, apareció en un video junto a su hija Ivana Icardi y habló de su maternidad con total sinceridad. "Tal vez soy más de demostrar con hechos que con palabras", destacó.