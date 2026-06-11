Kim Kardashian y Lewis Hamilton no ocultan su romance: las fotos

Con Kim Kardashian cerca, la pasión esta vez parece haberle ganado al primer puesto del Gran Premio de F1 de Mónaco. El británico Lewis Hamilton (41), acostumbrado a subir al podio de las más importantes carreras para recibir su gran copa como ganador, esta vez sólo alzó la del segundo puesto.

Sin embargo, el no poder alcanzarle para cruzar la línea primero, no empañó la felicidad de Hamilton. Yes que, como cuentan sus íntimos, el siete veces campeón del mundo última mente tiene sus energías puestas fuera de las pistas.

Lewis Hamilton, feliz con el apoyo de Kim en su nueva carrera.

Kim Kardashian y su estelar presencia en Mónaco

El domingo 7 de junio, acaparando todas las miradas, la modelo, empresaria y socialité esta dounidense llegó hasta la zona VIP del circuito reservado por la escudería Ferrari con un sexy y ceñido vestido largo en tono crudo, con manga asimétrica y espalda descubierta, más stiletos y joyas. Un outfit diferente al acostumbrado en la F1 pero el justo para que Hamilton la viera desde el podio y le dedicara la copa y su amor públicamente

El sexy outfit de la modelo en el vip del Gran Premio de F1 de Mónaco.

Respecto a la historia y devenir del romance entre el piloto de F1 y la mediática empresaria, fue en febrero cuando Hamilton decidió no ocultar más la apasionada relación que mantienen con Kim, aunque jamás hablaron de su especial unión. Los amigos recuerdan con simpatía el corto romance que en 2015 vivió con Kendall Jenner (30) –hermana de Kim- cuando ella tenía 20.