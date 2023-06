Bizarrap es el productor musical argentino más exitoso y la rompe a nivel mundial. Con sus Music Sessions rompe el internet y obtiene millones de visitas en YouTube en tan solo minutos. Gracias a su increíble éxito, pudo colaborar con figuras importantes del mundo de la música como Shakira, Nathy Peluso y Nicky Jam.

Recientemente, Bizarrap dio una entrevista a Paren la Mano en Vorterix. que conducen Luquitas Rodriguez, Germán Beder y Alfredo Montes De Oca. En este reportaje, abordó todos los temas, y dio detalles de una ácida conversación con Peso Pluma antes de lanzar su Music Session.

Bizarrap en su concierto

En la entrevista, Bizarrap habló sobre temas variados. Primero, comentó como hace para lidiar con el éxito, que puede ser paralizante algunas veces por el increíble nivel de exposición que tiene. "Tenés que fingir demencia. Autoconvencerte de que es normal algo que no es normal, sino lo llevás todo a cabo con nervios y hay que naturalizarlo", explicó. Sin embargo, reconoció que parte de su éxito se debe al momento que está viviendo Argentina en cuanto a la música y se mostró orgulloso: "Me gusta el momento que está pasando Argentina en la música. Todo lo que pueda llevar la bandera argentina para todos lados, lo voy a hacer porque me emociona".

Su grandioso éxito lo llevó a codearse con personas muy influyentes del mundo artístico, y colaboró con titanes de la música. De hecho, luego de su Music Session con Shakira, su exposición llegó a niveles insospechados. Con respecto a esto, Bizarrap comentó: "Cuando conocés a la gente también cambia, Jimmy Fallon es re piola, con Shakira hablo muy seguido y la considero una amiga".

Shakira y Bizarrap salieron a comer juntos en Miami

Otro tema que abordó en la entrevista fue el de las métricas y cómo esta herramienta lo ayuda a mejorar sus producciones. "Estoy a full con las métricas. En tiempo real en Spotify te muestra segundo a segundo como va subiendo la canción, en YouTube también a full voy mirando. Me ceba, y cuando le va mal también me gusta porque te sirve para mejorarte vos mismo", contó Bizarrap en su entrevista con Vorterix.

La advertencia que le dio Bizarrap a Peso Pluma antes de lanzar su Music Session

Probablemente una de las características que lo hacen un excelente productor musical sea su preciso olfato a la hora de hacer música. Bizarrap, antes de hacer una canción, ya sabe si va a funcionar o no en el mercado internacional, por eso cada cosa que hace es un éxito. Sin embargo, reconoció una advertencia que le hizo a Peso Pluma previo al lanzamiento de lanzar su Music Session.

"Pasó todo lo que yo pensé que iba a pasar con el tema. Yo sabía que esta canción en Argentina... capaz la gente no se escucha un corrido mexicano. Y le dije: ‘amigo, vamos a sacar la canción y vamos a ser número uno, te lo prometo. Te lo firmo acá, si no que Dios me lo demande. Yo estoy seguro", dijo Bizarrap con respecto a esa conversación con Peso Pluma, el cantante mexicano.

Bizarrap y Peso Pluma

Sin embargo, a pesar de considerar que el tema iba a ser un éxito, supo reconocer que probablemente iba a fracasar, por lo menos al comienzo, en Argentina. "Le dije que íbamos a debutar número uno por lo bien que le iba a ir en México y también en Estados Unidos, países donde se escucha ese tipo de música. En Argentina tenés que entender que, por lo menos en el principio, nos pueden pegar con un palo". Y de hecho, a penas salió el tema, tuvo que salir a defenderlo con capa y espada de la crítica de sus seguidores.

NL.