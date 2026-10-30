La boda de Lali Espósito y Pedro Rosemblat: el lugar que eligieron en San Telmo y el detalle romántico de la fecha

La cuenta regresiva para el casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat llegó a su fin. A horas de dar el sí, se conocieron nuevos detalles sobre la celebración que tendrá lugar este sábado 31 de octubre en una casona antigua ubicada en pleno corazón de San Telmo. Además, trascendió el motivo especial por el que la pareja habría elegido esa fecha: fue un día de Halloween cuando se conocieron.

Confirman que Lali Espósito y Pedro Rosemblat se casan en Halloween.

Cómo es el lugar elegido para la boda de Lali Espósito y Pedro Rosemblat

La información fue revelada por Fede Flowers, cronista de LAM (América TV), quien se acercó hasta las inmediaciones del lugar para mostrar cómo se preparaba el escenario de la boda de Lali Espósito y Pedro Rosemblat. Desde allí, contó que el espacio estaba cercado y que parte de la cuadra había sido delimitada para organizar el ingreso y el estacionamiento de los invitados.

“Estamos en pleno corazón de San Telmo, exactamente a unos metros de donde mañana va a dar el sí nada más y nada menos que Lali y Pedro Rosemblat”, anunció el periodista durante su salida al aire. También aseguró haber visto al novio dentro del establecimiento: según relató, Pedro salió por unos segundos y llevaba una camisa celeste.

Lali Espósito y Pedro Rosemblat festejarán su boda en San Telmo

Aunque todavía no trascendió el nombre del espacio, el notero describió el lugar como una casona antigua, de arquitectura tradicional porteña y con mucha vegetación. Tal como explicó, se trata de un sitio que suele recibir eventos y que combina elementos característicos de las construcciones de Buenos Aires con un entorno verde.

El cronista también mencionó que pudo observar parte del interior desde el exterior. Allí habría visto mesas preparadas y escuchado pruebas de sonido, aunque no se confirmó si habrá presentaciones musicales durante la celebración. En las inmediaciones, además, había personal de seguridad encargado de controlar los accesos y preservar la privacidad del evento.

Por qué Lali y Pedro eligieron casarse en Halloween

Uno de los datos más emotivos que compartió Fede Flowers tiene que ver con la fecha. Según contó al aire, la pareja habría decidido casarse el 31 de octubre porque fue en Halloween cuando se conocieron. Así, el día elegido para formalizar su relación tendría un significado especial para ambos.

La elección también se vincula con el perfil de festejo que la propia Lali adelantó en varias entrevistas. La cantante había descartado las versiones sobre una boda ostentosa y explicó que su deseo era compartir ese momento con sus familiares y amigos, en una celebración sencilla y cercana.

Pedro Rosemblat y Lali Espósito

Por ahora, el hermetismo alrededor de los preparativos continúa. El periodista incluso contó que habló con Anita, la hermana de la artista, quien tampoco le adelantó detalles sobre el atuendo que llevará. Mientras tanto, crece la expectativa por conocer las imágenes de una boda que promete tener como escenario una de las zonas más tradicionales de Buenos Aires.