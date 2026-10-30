Lali dio detalles sobre su boda con Pedro Rosemblat y aclaró rumores: “No va a pasar nada de eso”

La historia de amor entre Lali Espósito y Pedro Rosemblat se convirtió rápidamente en una de las más queridas y seguidas por el público, consolidándose paso a paso lejos de las puestas en escena ostentosas . Lo que comenzó como un romance lleno de complicidad y bajo perfil escaló a un nivel de máxima expectativa cuando recientemente se dio a conocer que la pareja decidió dar el gran paso y casarse.

En medio del revuelo mediático y la ola de especulaciones que generó la noticia, la talentosa cantante rompió el silencio durante una entrevista en los Premios Billboard de la Música Latina. Allí, de manera fresca y directa, Lali brindó los primeros detalles oficiales sobre cómo imaginan este paso trascendental en sus vidas personales, despejando con firmeza las falsas versiones que circulaban y dejando en claro el verdadero espíritu de su unión.

Lali Espósito, Pedro Rosemblat

Lali aclaró rumores sobre su casamiento con Pedro Rosemblat

La ola de especulaciones y noticias sobre la boda de Lali Espósito y Pedro Rosemblat comenzó a replicarse con fuerza, luego de que se filtrara que la pareja planeaba formalizar su relación, lo que desató un sinfín de teorías. De inmediato, circularon diversos rumores mediáticos que imaginaban un despliegue colosal, lleno de excentricidades, vestidos de alta costura sumamente llamativos y una lista de invitados repleta de celebridades internacionales y figuras de primera línea.

Ante esta bola de nieve informativa, la pareja mantuvo el silencio, disfrutando del planeamiento en privado. Finalmente, la artista aprovechó su paso por la alfombra roja de los Premios Billboard de la Música Latina para frenar las fantasías de la prensa. "A veces me dicen: 'Vas a entrar con un vestido larguísimo' con una cola de no sé cuántos metros. No, nada de eso va a pasar", aclaró de entrada, al medio Frontera. De esta manera, dio a entender que "será una ceremonia sencilla", y derribó las falsas expectativas estéticas.

Para ella, el verdadero valor de la celebración radica en la conexión con sus raíces y en congregar a los suyos en un ambiente de absoluta intimidad. "Se unen los amigos, se une mi familia. Yo tengo familia en el interior del país, en Argentina y viajan para esta boda. Ver a mi madre ahí y a mis hermanos. Cómo el otro se alegra por tu felicidad, cómo vos ves a esa persona con la que estás eligiendo vivir eso y te llena de emoción y te sentís acompañado en la vida. Creo que va a ser un momento bonito", expresó con evidente emoción.

Lejos de las cámaras y la espectacularidad del show business, lo que motiva a la pareja es consolidar un proyecto de vida compartido. Es por eso que, respecto de la luna de miel, Lali descartó la posibilidad de una escapada por el momento, debido a la agenda de actividades laborales de cada uno. "Ningún tipo de descanso. No me dio la agenda, pero en algún momento me iré de viaje. Él también trabaja mucho, así que no se queja porque a él le pasa lo mismo".

La reflexión de Lali, a días de su casamiento

A solo unos días de dar el sí definitivo, Lali Espósito se tomó un momento para mirar hacia adentro y analizar el gran presente personal y emocional que está atravesando. Esta etapa de consolidación amorosa coincide con una profunda madurez cronológica que transformó por completo su escala de prioridades y su forma de pararse ante el mundo.

Al mirar el camino recorrido y proyectar su futuro junto a Pedro Rosemblat, Lali reflexionó: "Pasé los treinta hace rato, tengo 35. Es un momento de la vida muy, muy especial, porque ya las cosas no te dan lo mismo. No es que antes me daban lo mismo, pero pensás más lo que vas a hacer, cuánto tiempo le dedicás al trabajo y cuánto al ocio o al disfrute personal". Esta nueva perspectiva marca un quiebre en su rutina hiperactiva, logrando un equilibrio que antes parecía imposible. "Yo antes era muy trabajo, trabajo, trabajo y ahora también soy muy trabajadora, pero también aprendí a darme los tiempos del disfrute de los seres queridos, de los espacios para mí", reconoció.

Lali Espósito, Pedro Rosemblat

Además de la organización del festejo, la llegada del matrimonio trajo consigo los interrogantes sobre la maternidad y el destino. Con absoluta soltura, Lali reflexionó: "Yo creo que al final uno no se ve y después si le llega a suceder o lo llega a querer, bueno, una se impone porque, bueno, la vida es así. Me pregunto mucho si lo deseo de verdad y mientras me hago esa pregunta, aquí estoy, sin niños". La boda de Lali y Pedro Rosemblat se volvió el evento del año, y uno de los más esperados por todos.