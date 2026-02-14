La China Suárez se reencontró con Mauro Icardi en Estambul: el íntimo festejo por el estreno de "En el barro 2" y un inesperado regalo

La China Suárez se mostró nuevamente en Turquía tras volver a la Argentina para celebrar el cumpleaños número 8 de su hija Magnolia, fruto de su relación pasada con Benjamín Vicuña, y presenciar el junket de prensa de la segunda temporada de En el Barro 2, la ficción de Netflix creada por Sebastián Ortega. Fiel a su estilo, la artista compartió una imagen desde su residencia junto a Mauro Icardi.

Así fue el reencuentro entre la China Suárez y Mauro Icardi tras polémicas versiones de infidelidad

Después de varios días de agenda intensa, la China Suárez regresó a su casa de Estambul y se reencontró con Mauro Icardi en una noche cargada de celebración. La actriz compartió en su cuenta de Instagram la intimidad del esperado momento y dejó ver el especial regalo que le hizo el futbolista del Galatasaray tras su destacado desempeño en la cancha.

Mediante sus historias escribió: “Celebrando el estreno de la serie y el hat trick”. Su mensaje hacía referencia tanto al logro deportivo de su pareja como a su propio presente profesional. La postal elegida para reflejar su felicidad fue una donde se los puede ver cómplices y sonrientes, sentados en su amplio y elegante living. Lo que más llamó la atención fue el particular obsequio que le hizo Mauro Icardi.

La China Suárez y Mauro Icardi

Este gesto no fue uno más ya que significó algo importante para él. Tal como se puede ver, Mauro Icardi le regaló la pelota del partido en el que convirtió tres goles, un recuerdo simbólico de una noche soñada para el delantero. El balón, intervenido con firmas y detalles del encuentro, se convirtió en el protagonista de la velada y en un gesto romántico que selló su noviazgo con la China Suárez. La cantante posa feliz y sosteniendo con su mano el objeto que recibió de parte de su actual pareja.

El look rock chic de la China Suárez para volver a ver a Mauro Icardi en Turquía

Para la ocasión, la China Suárez optó por un look rock chic: campera de cuero negra, remera blanca y pantalón de jeans celestes. La combinación de texturas como el cuero, el algodón y el denim lo volvieron equilibrado y canchero, logrando un estilismo relajado pero con personalidad. La modelo completó su outfit con el cabello suelto, lacio y con raya al medio, y un maquillaje en tonos neutros que resaltó sus facciones, apostando a una impronta natural.

La China Suárez en En el barro 2 de Netflix

En resumen, la celebración tuvo doble motivo. Por un lado, el hat trick del joven y por el otro, el estreno de la segunda temporada de la ficción de Netflix en la que ella debutó con un papel desafiante. En la serie interpreta a Nicole, una prostituta VIP que termina presa en La Quebrada, un personaje que marca un nuevo registro en su carrera artística.

De esta manera, La China Suárez se reencontró con Mauro Icardi en Estambul y dejó ver el íntimo festejo que realizó junto a él por el estreno de "En el barro" y los tres goles que realizó el deportista en el campo de juego. Además, presumió el inesperado regalo que recibió de su parte: la pelota con la que el futbolista se lució en su último partido.