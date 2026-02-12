Aseguran que la China Suárez utilizó photoshop para parecerse a Pampita: la comparación

La presencia de la China Suárez en la Argentina sigue dando de qué hablar. Tras haber festejado el cumpleaños a su hija Magnolia Vicuña, la actriz se encuentra cumpliendo con su agenda laboral, en la que incluye el estreno de En el barro 2 (Netflix) y la producción de campañas publicitarias para reconocidas marcas fashionistas. En este caso, las redes sociales volvieron a estallar en contra de la actual novia de Mauro Icardi por un detalle en una de las últimas fotos que subió en el que aseguraron que utilizó photoshop para parecerse a Pampita.

La China Suárez ¿se inspiró en Pampita?

Pampita y la China Suárez mantienen una histórica rivalidad en los medios de comunicación luego de la escandalosa escena en el motorhome con Benjamín Vicuña. Si bien ambas mantienen una relación cordial por sus hijos, lo cierto es que los enfrentamientos del pasado las llevaron a colocarse en veredas opuestas. Sin embargo, tanto la artista como la modelo son las caras de reconocidas marcas del mundo fashionista, lo que las lleva a convertirse, muchas veces, en embajadoras.

En uno de los posteos que realizó la protagonista de La hija del fuego (Eltrece), mostró su look para asistir al estreno de la segunda temporada de En el barro (Netflix), serie de Sebastián Ortega de la cual forma parte. El outfit, compuesto por un vestido slip dress total black, con detalles en encaje sobre el escote de forma de corazón. En sus pies lució un par de zapatos del diseñador Ricky Sarkany, pieza que sacudió el avispero en la web.

Atentos a cada detalle que rodea al mundo de la cantante, los usuarios aseguraron que utilizó un truco de edición para parecerse a la top model; sobre todo, para imitar una parte particular. “Casi es Pampita con el photoshop en los tobillos”, lanzó un usuario de X (ex Twitter) utilizando dos imágenes de la intérprete.

Mientras en la primera se pueden ver los pies naturales de la joven de 33 años sentada junto a sus compañeras de elenco, con el tobillo aparentemente hinchado, en la otra fotografía se la puede observar posando relajada con sus piernas estilizadas y capturadas desde un ángulo que priorizó el calce del zapato.

La reacción de los cibernautas al ver los tobillos de la China Suárez

Tras viralizarse estas instantáneas de la China Suárez en las redes sociales, los usuarios no tardaron en reaccionar y en mostrar las similitudes con las tomas que se realiza Pampita. “Nunca podrá. Mirá que delicadeza y que tobillitos esta mujer”, escribió un cibernauta resaltando la belleza natural de la novia de Martín Pepa. Este comentario estuvo acompañado por quienes se colocaron del lado de Carolina destacando la “obsesión” por parecerse a ella.

Por su parte, hubo quienes defendieron a ex Casi Ángeles asegurando que el plano es distinto por eso se genera una ilusión óptica distinta. Otros se mostraron risueños y bromearon con la idea de que la China se haya photoshopeado los tobillos para parecerse a la ex del padre de sus hijos Magnolia y Amancio.

Una vez más, las redes sociales se transformaron en una fuente de debate entre los que resaltan la imagen de la China Suárez celebrando su belleza innata y entre quienes aseguran que cada paso que da es una imitación a la trayectoria fashionista de Pampita. De cualquier manera que se presenten en público, la rivalidad entre ambas referentes de moda quedará perpetuada en el ambiente y será amplificada en la voz de sus fans.

