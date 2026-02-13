Revelan la verdad sobre los besos entre la China Suárez y Gonzalo Heredia: "Hubo llamados"

Un viejo rumor volvió a instalarse en el mundo del espectáculo y puso otra vez el foco en la China Suárez, Gonzalo Heredia y Benjamín Vicuña. Durante años circuló la versión de que el actor chileno habría llamado a la producción de Argentina, tierra de amor y venganza (ATAV) para pedir que redujeran las escenas de besos entre su entonces pareja y Heredia. La versión, difundida públicamente tiempo atrás por el periodista Rodrigo Lussich, quedó asociado al detrás de escena de la ficción.

La China Suárez, Gonzalo Heredia y la versión que quedó descartada

Todo ocurrió en El Ejército de la Mañana, el programa que se emite por Bondi Live, cuando Santiago Riva Roy entrevistó a Leandro Calderone, reconocido guionista y autor de algunas de las ficciones más populares de la televisión argentina. Responsable de éxitos como Argentina, tierra de amor y venganza, Calderone formó parte del equipo creativo que dio vida a una de las tiras más comentadas de los últimos años, lo que le da una mirada directa sobre lo que sucedía detrás de cámara. En medio de la charla, el conductor fue directo al punto: “¿Puede ser que el actor que cruzó un límite fue Benjamín Vicuña?”. La respuesta fue inmediata y contundente: “No”.

La China Suárez y Gonzalo Heredia interpretaron a una pareja en ATAV, una historia que traspasó la pantalla y alimentó versiones sobre su vínculo fuera de los estudios.

Al recordarle que Lussich había contado que el actor llamaba para pedir menos besos en el guion, Calderone volvió a negar la versión. “Cero”, insistió, sin dejar margen para interpretaciones. Ante la sorpresa del entrevistador, que mencionó la posibilidad de que se tratara de una “fake news”, el guionista redobló la apuesta. “No, no, no. Y si llamó, yo no me enteré. Pero no, no lo creo realmente”, explicó. Además, aprovechó para referirse al vínculo que mantiene con el actor chileno. “Con Benjamín tengo la mejor, lo quiero un montón. Me lo cruzo mucho porque vamos al mismo gimnasio y es una persona que quiero y con la que laburaría siempre”, expresó.

La China Suárez y Gonzalo Heredia: el detrás de escena que nunca fue

Calderone también dejó en claro que jamás vivió una situación incómoda vinculada a ese supuesto reclamo. “Nunca tuve una situación así de ‘che, esto no me gusta’, cero, cero, cero”, remarcó, reforzando la idea de que el clima laboral fue siempre profesional. El guionista no es una voz menor dentro de la industria: a lo largo de su carrera escribió ficciones populares como Casi Ángeles, Floricienta, Guapas, Soy Gitano y ATAV, entre muchas otras, consolidándose como uno de los autores más exitosos de la televisión argentina.

En esa ficción ambientada en la Buenos Aires de fines de la década del 30, Gonzalo Heredia compartió elenco con la China Suárez y Benjamín Vicuña, formando parte de un equipo que logró gran repercusión en la pantalla. Además, los rumores de un supuesto romance entre ambos surgieron justamente durante el rodaje de la ficción, donde incluso interpretaban a una pareja. No fue la única vez que sus nombres quedaron vinculados: con el paso del tiempo, distintas versiones señalaron al actor como el supuesto “tercero en discordia”, hipótesis que él mismo se encargó de desmentir públicamente.