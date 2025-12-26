La contundente respuesta de Wanda Nara a los chats de Martín Migueles y Claudia Ciardone

El nombre de Wanda Nara volvió a quedar envuelto en un escándalo luego de que se difundieran chats comprometedores entre su pareja, Martín Migueles, y la modelo Claudia Ciardone. Las conversaciones, que salieron a la luz en televisión, pusieron en duda la solidez de la relación y encendieron una nueva polémica alrededor de la empresaria.

Wanda Nara y Martín Migueles

Sin embargo, lejos de responder con declaraciones o descargos públicos, Wanda Nara reaccionó de manera contundente. Su actitud en redes sociales llamó la atención y fue leída por muchos como una respuesta firme y calculada frente a un conflicto que creció rápidamente en los medios.

Los polémicos mensajes de Martín Migueles

Claudia Ciardone fue quien decidió romper el silencio y dar su versión de los hechos en una entrevista televisiva. Allí confirmó que Martín Migueles le escribía desde hacía aproximadamente un mes, cuando él ya estaba en pareja con Wanda Nara: “Me escribe hace más o menos un mes. Yo lo único que le pedí fue que no me metiera en problemas porque yo estoy muy bien en pareja”, aseguró la modelo.

Claudia Ciardone

Claudia Ciardone explicó que el vínculo entre ambos había existido en el pasado, pero que terminó de manera conflictiva: “Yo habré estado con él, como mucho, tres meses”, relató, y describió actitudes que la llevaron a alejarse definitivamente. La modelo también lanzó una advertencia hacia la conductora de MasterChef: “Si con Wanda está bien, por mí está buenísimo, simplemente no quiero que me meta en problemas. A ella le aconsejo que esté atenta a todo, para que no le pase lo que me pasó a mí. Que vaya con cuidado ”, sentenció.

La respuesta de Wanda Nara

Mientras las declaraciones de Claudia Ciardone circulaban en televisión, Wanda Nara eligió no responder con palabras. Su reacción llegó, fiel a su estilo, a través de las redes sociales. Tras estallar el escándalo, la empresaria se mostró tranquila y relajada en una historia de Instagram donde posó luciendo un bolso blanco de Chanel, un gesto que muchos interpretaron como una señal de calma y control.

La respuesta de Wanda Nara

Minutos después, compartió otra imagen: una mesa prolijamente preparada para comer, sin frases, sin aclaraciones y sin referencias directas al conflicto. Ese silencio absoluto fue leído como un mensaje contundente, una forma de marcar postura sin entrar en el juego mediático. Una vez más, Wanda Nara eligió responder sin hablar.