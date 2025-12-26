Quién es la nueva novia de L-Gante, con quien oficializó en Navidad

La Navidad tuvo un giro inesperado para L-Gante, que volvió a quedar en el centro de la escena por una imagen simple pero contundente. El cantante compartió en sus redes una foto relajada, disfrutando de la pileta en su casa nueva, junto a una joven que despertó de inmediato la curiosidad del mundo del espectáculo. Sin explicaciones ni vueltas, la escena habló por sí misma.

La imagen no tardó en generar repercusión en la televisión y las redes, donde comenzaron las interpretaciones. La foto apareció casi en simultáneo con otra imagen veraniega de Wanda Nara junto a su actual pareja, lo que volvió inevitables las comparaciones. Para muchos, el gesto funcionó como una confirmación silenciosa de que el músico atraviesa un nuevo momento sentimental. Sin llamar demasiado la atención, L-Gante dejó que la foto hiciera el trabajo.

La foto que L-Gante publicó en redes con Rocío, relajados en la pileta.

Rocío, la bailarina que acompaña a L-Gante

Según se comentó en el programa A la Barbarossa, la joven que aparece junto a Elián Valenzuela sería su nueva novia. Durante el análisis de la imagen al aire, Pía Shaw aseguró que no se trataba de una simple amiga, sino de una relación ya consolidada. El detalle de la escena, compartiendo un momento íntimo en la pileta, reforzó esa lectura. La información rápidamente circuló por distintos programas y portales.

Por su parte, Mariana Brey aportó una cuota de humor al análisis televisivo. Con picardía, deslizó que el cantante habría usado filtro en la imagen, como si todavía le costara exponerse del todo. También destacó la presencia de la joven, a quien definió como muy atractiva. Los comentarios terminaron de instalar la idea de que el vínculo ya es un hecho.

L-Gante y Wanda Nara compartieron imágenes con sus parejas casi al mismo tiempo.

Rocío, la bailarina que acompaña a L-Gante

Según trascendió, Rocío es bailarina y se mueve dentro del mundo artístico, un terreno cercano al universo cotidiano de L-Gante. Durante 2025, ya habían circulado versiones que los vinculaban, aunque siempre mantuvieron un perfil bajo. Apariciones esporádicas, gestos de cercanía y salidas compartidas alimentaron los rumores. La foto navideña terminó de despejar dudas.

Este nuevo romance llega después de un año intenso para el músico, atravesado por relaciones muy expuestas y un alto nivel de atención mediática. En ese contexto, la elección de mostrarse en un momento tranquilo no parece casual. La escena transmite calma y cierta búsqueda de equilibrio. Para muchos, es la señal de una etapa distinta, más íntima y sin necesidad de grandes anuncios.