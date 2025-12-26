Maxi López celebró Navidad en Suiza junto a su esposa Daniela Christiansson, que transita la recta final de su embarazo, y su hija Elle. A través de su red social, el exfutbolista mostró la intimidad de su Nochebuena en familia y recibió el guiño de Wanda Nara, su expareja y madre de sus tres hijos: Valentino, Constantino y Benedicto.

El mensaje por Navidad de Wanda Nara para Maxi López y Daniela Christiansson

Wanda Nara y Maxi López se convirtieron en la expareja más querida debido a su buena onda que se ve reflejada en cada episodio de Masterchef Celebrity (Telefe). La conductora y el exjugador supieron dejar atrás los reclamos y enfrentamientos del pasado para comenzar una nueva etapa, donde la prioridad es el bienestar de sus hijos en común.

Tanto es así que no dudan en mostrarse compinches en las redes sociales, brindar entrevistas juntos y compartir tiempo en familia. En esta ocasión, Wanda Nara volvió a dejar en claro que mantiene una excelente relación tanto con él como con su esposa Daniela Christiansson, quien está en la dulce espera de su segundo hijo fruto de su amor con Maxi López.

Wanda Nara

A través de su cuenta de Instagram, donde reúne más de 10 millones de seguidores, el exfutbolista compartió las postales de su mágica noche navideña y escribió emocionado: "Hoy brindamos por la familia que somos y por la familia que se viene. Última Navidad con 4 hijos con Lando en camino". Además, agradeció el apoyo y cariño de la gente: "Felices fiestas para todos, gracias por el cariño de siempre".

El guiño de Wanda Nara a Maxi López tras su celebración navideña con Daniela Christiansson

Su publicación cosechó una lluvia de "likes" y cientos de mensajes. Sin embargo, el que más llamó la atención fue el de su expareja Wanda Nara. "Feliz Navidad", escribió junto a un emoji de árbol navideño y otro de un regalo. Su comentario no pasó desapercibido y para muchos fue un gesto que refleja la buena onda que hay entre ellos. De esta manera, el guiño de parte de Wanda Nara a Maxi López tras su celebración navideña con Daniela Christiansson en su hogar de Suiza fue lo más comentado en redes sociales.

La Navidad de Maxi López y Daniela Christiansson en Suiza

Maxi López se prepara para tener a su quinto hijo y el segundo con su pareja Daniela Christiansson. Luego de varias semanas en Argentina grabando Masterchef Celebrity, el exfutbolista armó las valijas y voló rumbo a Suiza para pasar Navidad con ella y su pequeña Elle. Antes de irse, había revelado en Intrusos que tiene ganas de convencer a su familia de que se instalen en el país así él pueda seguir con su carrera en los medios y estar más cerca de todos los integrantes de su familia.

Lo cierto es que, por ahora, su esposa se encuentra en Europa a punto de tener a su hijo Lando y no puede viajar. Por esta razón, fue él quien regresó a su casa y celebró junto a ellas una especial Navidad. De hecho, compartió dulces postales en su cuenta de Instagram.

La Navidad en familia de Maxi López

"Hoy brindamos por la familia que somos y por la familia que se viene", escribió junto a las imágenes que lo muestran vestido con un traje azul noche y una camisa celeste. Daniela Christiansson, por su parte, eligió un atuendo sofisticado en tonos neutro: camisa beige y pollera tubo en color marrón.

La Navidad en familia de Maxi López

Elle, de tan solo 2 años, lució un adorable vestido azul de terciopelo que hizo juego con el look de su papá. Además, su prenda posee detalles románticos como volados en el cuello y en la parte superior, y botones blanco perlado. Acompañó su outfit con medias blancas y unas sandalias en tonalidad shampagne. Sin dudas, su vestimenta causó mucha ternura en las redes sociales.