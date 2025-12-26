Claudia Ciardone, la modelo con la que Martín Migueles quería engañar a Wanda Nara, rompió el silencio: “Hace un mes me escribe”

El escándalo alrededor de Martín Migueles y Wanda Nara sumó un nuevo y explosivo capítulo luego de que Claudia Ciardone decidiera romper el silencio y contar su versión de los hechos. La modelo dio una nota a Sálvese quien pueda y relató con lujo de detalles los mensajes que recibió por parte del empresario mientras él ya mantenía una relación con la conductora.

Claudia Ciardone

Según contó Claudia Ciardone, el contacto no fue aislado ni casual. Por el contrario, la modelo aseguró que Martín Migueles le escribió de manera insistente durante el último mes, una situación que la incomodó desde el primer momento y que la llevó a marcarle límites claros para no quedar involucrada en un conflicto mediático ajeno.

La contundente declaración de Claudia Ciardone

Durante la entrevista, Claudia Ciardone fue contundente al referirse al inicio del vínculo reciente: “Me escribe hace más o menos un mes. Yo lo único que le pedí fue que no me metiera en problemas porque yo estoy muy bien en pareja y que esto salga es como que a mí no me suma ni nada”, explicó al aire.

La modelo detalló que, tras un pedido de disculpas que Martín Migueles le hizo llegar a través de un conocido en común, ella accedió a aceptar esas disculpas , aunque dejó en claro que no tenía intenciones de retomar ningún tipo de vínculo. Sin embargo, la insistencia continuó: “Él me dice de tomar un café y le digo que no, le di como un consejo de tía inclusive. Que no haga estas cosas, que no se mande cag…”, relató.

Según Claudia Ciardone, la situación fue escalando y terminó de incomodarla cuando el empresario cruzó un límite: “Primero me invitó a tomar un café y después directamente me pasó la dirección de su casa”, contó, dejando en evidencia una actitud que consideró inapropiada.

El pasado conflictivo de Martín Migueles

Claudia Ciardone también se refirió al vínculo que mantuvo con Martín Migueles en el pasado y explicó cómo se conocieron: “En el gimnasio, acá en Nordelta”, aclaró. Sobre la duración de esa relación, fue precisa: “Yo habré estado con él, como mucho, tres meses”.

En ese contexto, la modelo describió comportamientos que la llevaron a alejarse definitivamente de Martín Migueles: “A él le gusta esto de armar quilombo con las mujeres”, afirmó, y recordó un episodio puntual que la marcó: “En el gimnasio éramos tres y yo me quería morir”, reveló.

Wanda Nara junto a Migueles

Antes de cerrar, Claudia Ciardone aseguró que su única intención fue mantenerse al margen del conflicto y dejó un mensaje directo para Wanda Nara: “Simplemente no quiero que me meta en problemas. A ella le aconsejo que esté atenta a todo, para que no le pase lo que me pasó a mí. Que vaya con cuidado”, concluyó de manera contundente.