Los escandalosos chats de Martín Migueles con Claudia Ciardone que ponen en jaque su relación con Wanda Nara

La relación de Wanda Nara y Martín Migueles volvió a quedar en el centro de la escena mediática luego de que se filtraran comprometedores chats del empresario con Claudia Ciardone. La información fue revelada por Yanina Latorre al aire de Sálvese quien pueda, donde se dieron a conocer detalles de los mensajes privados que el empresario le habría enviado a la ex Gran Hermano mientras estaba en pareja con la conductora.

El contenido de las conversaciones no tardó en generar repercusión, ya que expone un intento de acercamiento que pone en duda la solidez del vínculo con Wanda Nara. Según se contó en el programa, los mensajes datan del mes pasado, en un contexto particularmente sensible, cuando la empresaria atravesaba un momento de fuerte exposición pública por su trabajo y su vida personal.

Los comprometedores mensajes de Martin Migueles

Durante la última emisión de Sálvese quien pueda, Yanina Latorre leyó al aire parte de los chats que Martín Migueles le habría enviado a Claudia Ciardone a través de Instagram. “Él le escribe 3:59 PM, mientras Wanda graba MasterChef. Le pone: ‘¿Querés verme? ¿Podés? Quiero verte’”, detalló la panelista, remarcando el momento en el que se produjo el contacto.

Ante ese mensaje, Claudia Ciardone respondió con cautela y le marcó los riesgos de la situación: “¿Estás loco, Martín? Primero, esto te lo doy como consejo: Wanda está hoy como en una vidriera. Aunque vos me digas que no sos conocido, ella sí. No tiene sentido que te arriesgues”. Sin embargo, lejos de dar marcha atrás, Migueles habría insistido, incluso enviándole la dirección de su casa y proponiendo verse para “tomar un café”.

El pasado de Martín Migueles y Claudia Ciardone

Según se pudo conocer, Claudia Ciardone y Martín Migueles se conocían previamente, ya que habían salido durante tres meses antes de que él iniciara su relación con Wanda Nara. Ese antecedente vuelve más delicada la situación, ya que el contacto reciente no se dio entre desconocidos, sino entre personas con un vínculo anterior.

La revelación de estos chats dejó al descubierto una actitud que podría generar un fuerte desenlace en la pareja, especialmente por el contexto en el que se produjeron los mensajes. Aunque hasta el momento Wanda Nara no se ha expresado públicamente sobre el tema, la exposición de estas conversaciones vuelve a colocarla bajo el ojo del huracán mediático.