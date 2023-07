Laurita Fernández cerró un ciclo muy importante en su carrera laboral: terminó su conducción en Bienvenidos a Bordo. La bailarina condujo el programa durante dos años seguidos, siendo un rotundo éxito en El Trece. Ahora, se enfrentará a un nuevo proyecto laboral, pero al cerrar el programa, no pudo esconder su emoción.

"Me va a costar no llorar", reconoció Laurita Fernández ya por el fin de la emisión. "Pero quiero contarles cómo fue rápidamente el inicio de esto. Yo estaba en casa sin trabajo y me llama Peluca para reemplazar a Guido porque el programa terminaba y necesitaban unos días más, cinco o diez programas. Y yo dije que sí y vine, y esos programas se transformaron en 400 que estamos cumpliendo hoy", contó la bailarina sobre su comienzo en Bienvenidos a Bordo.

Laurita Fernández se despidió por el fin de Bienvenidos a Bordo

Por supuesto que en su emotiva despedida, Laurita Fernández le dedicó unas tiernas palabras de agradecimiento a los televidentes que la apoyaron en este camino. "Gracias a ustedes que bancaron el programa, que lo apoyaron, que se divirtieron con nosotros y gracias a todos. Porque entendí que, cuando hay buena onda, cuando hay buena energía, cuando nos divertimos, eso no se puede forzar ni se ensaya. Y acá estuvo por montones", marcó la conductora sobre el equipo.

En medio de su despedida, Laurita Fernández no pudo evitar señalar la emoción de los trabajadores que están detrás de cámara. "Pocas veces vi tanta gente en el equipo de producción fuera de cámara tan emocionada y triste porque terminaba. Hablamos con el canal y sentimos que el programa había cumplido un ciclo, que necesitaba un respiro, que necesitaba renovarse y todo tiene que terminar para que otros ciclos comiencen", explicó la bailarina sobre el fin de Bienvenidos a Bordo.

Peluca y Laurita Fernández

Ya terminando, Laurita Fernández también le dedicó unas emotivas palabras a Hernán Drago, su compañero desde el primer día. "A la primera persona que yo vi cuando llegué ese primer día al piso, obviamente era una bola de nervios y me encontré con él, con quien sucedió una química instantánea, donde empezamos a divertirnos, a jugar y a disfrutar. Y te quiero de corazón y agradecerte porque fuiste el mejor compañero que pude haber tenido par hacer este programa", expresó con mucha emoción.

Por último, le agradeció a Guido Kaczka por haberle dado el lugar. "Gracias a Guido por haber confiado en mí, a Kuarzo y a las autoridades del canal", cerró Laurita Fernández.