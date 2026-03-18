La experiencia de Máximo Bolocco que marcó su vida: “Vi a mi papá, quedé paralizado y me puse a llorar”

Máximo Menem Bolocco captó la atención de los medios al compartir una experiencia personal que lo marcó profundamente. El joven, hijo del expresidente Carlos Saúl Menem y de Cecilia Bolocco, relató un episodio que vivió tiempo después de la muerte de su padre y que, según sus palabras, lo dejó completamente en shock.

Máximo Bolocco Menem

El hecho ocurrió en septiembre de 2021, pocos meses después del fallecimiento del exmandatario. En ese momento, Máximo Bolocco se encontraba en una casa frente al mar junto a amigos, en una noche que parecía transcurrir con normalidad hasta que una situación paranormal cambió todo.

El impactante relato de Máximo Bolocco

Según contó Máximo Bolocco, todo sucedió durante la madrugada: “Estábamos en la playa… eran como las tres de la mañana. Todos estábamos cansados. Todos estaban con alguien. Yo estaba solo”, recordó. La situación cuando miró hacia un ventanal que daba al mar: “Juro por mi vida que miro… y vi a mi papá y digo ‘qué’. No habíamos tomado nada raro”, relató con total sinceridad.

Máximo Bolocco Menem

Máximo Bolocco aseguró que la experiencia lo paralizó por completo y lo llevó a un momento de profunda emoción: “Quedé paralizado y me puse a llorar”, confesó, al recordar ese instante que, según sus propias palabras, quedó grabado para siempre en su vida.

El presente de Máximo Bolocco

Con 22 años, Máximo Bolocco es fruto de la relación entre Cecilia Bolocco y Carlos Menem. Actualmente vive en Chile, donde desarrolla su carrera como modelo y mantiene una presencia pública cada vez más consolidada. A lo largo de su vida, también atravesó momentos personales muy difíciles que marcaron su historia.

Máximo Bolocco Menem

En 2018 Máximo Bolocco enfrentó un agresivo cáncer cerebral, del que logró recuperarse tras un tratamiento extenso y complejo que transitó acompañado por su madre. Hoy, ya recuperado y enfocado en su presente profesional, el hijo de Carlos Menen continúa construyendo su camino, mientras comparte con el público algunas de las experiencias más significativas que atravesaron su vida.