Revelaron el verdadero motivo del viaje de la China Suárez y Mauro Icardi a Italia

La China Suárez y Mauro Icardi volvieron a mostrarse juntos, pero esta vez desde Italia. Su estadía en este destino despertó fuertes especulaciones sobre su futuro y llamó la atención en las redes sociales. Lo cierto es que en medio del revuelo, se conoció el verdadero motivo del por qué debieron viajar al país europeo.

Las fotos de la China Suárez y Mauro Icardi en Italia

En medio de versiones que indican que Mauro Icardi llegaría a un club italiano, el futbolista compartió fotos junto a la China Suárez en Torino. Su publicación rápidamente hizo crecer este rumor y muchos usuarios comenzaron a opinar que se trata de un viaje para organizar una mudanza definitiva. Sin embargo, este viaje tuvo que ver con un motivo estrictamente profesional.

Tal como se puede ver en las imágenes, la actriz y el jugador posan sonrientes en una selfie que deja verlo a él luciendo el conjunto deportivo del Galatasaray. Sin comentar nada y dejando que las mismas hablen por sí solas, Mauro Icardi causó revuelo con su posteo. A las pocas horas, cosechó una lluvia de "likes" y mensajes, a favor y en contra de su relación amorosa.

La China Suárez y Mauro Icardi

Además, trascendió que la China Suárez viajó sola para acompañar a su pareja mientras que sus hijos habrían quedado al cuidado de sus niñeras en Estambul. Este dato provocó indignación y fuertes críticas hacia ella ya que no es la primera vez que decide viajar sin sus pequeños para seguir los pasos de Mauro Icardi.

Por qué Mauro Icardi y la China Suárez viajaron a Italia

En cuanto a la razón que los llevó a viajar a Italia tiene que ver con el próximo partido que enfrentará al Galatasaray con la Juventus por la UEFA Champions League. Se trata nada menos que del partido de vuelta de los playoffs del certamen continental, un cruce determinante que puede marcar el rumbo del equipo en la competencia. Mauro Icardi, una de las estrellas del club turco, debía sumarse a la concentración y la China Suárez no dudó en hacer las valijas y acompañarlo en este momento clave de su carrera.

La China Suárez y Mauro Icardi

En las últimas horas, también comenzó a circular un video en el que se la ve acercarse a saludarlo mientras él compartía un encuentro con sus compañeros, un gesto que volvió a encender comentarios y reacciones de todo tipo en redes sociales. Esta publicación terminó de tirar por tierra la especulación más fuerte: una posible mudanza a Europa con especial foco en Milán. Desde hace un tiempo, se dice que Mauro Icardi estaría dispuesto a regresar al fútbol italiano y que la China Suárez estaría de acuerdo ya que sería un anhelo personal que le gustaría concretar.

Por el momento, ambos se llaman al silencio y prefieren no hablar al respecto. De hecho, se muestran felices y dedicados a su vida en Turquía. No obstante, si finalmente deciden mudarse para comenzar una nueva etapa en Europa se sabrá en unos meses cuando el Galatasaray tenga cerrado el pase del deportista y pueda hacer pública la noticia.

De esta manera, se supo que la China Suárez y Mauro Icardi viajaron a Italia por un motivo profesional: el futbolista se enfrentará con la camiseta de su club a la Juventus este miércoles 25 de febrero. Lejos de quedarse con sus hijos, Rufina, Magnolia y Amancio en su mansión de Estambul, la artista decidió acompañarlo y apoyarla en este un partido decisivo por la UEFA Champions League.