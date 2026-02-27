Pitty La Numeróloga: "Tomo once pastillas para seguir viviendo"

El paso de Pitty La Numeróloga por El diario de Mariana (América) se dio en un contexto más que sensible. La mediática viene de quedar en el ojo de la polémica tras una denuncia judicial en su contra, en la que se la investiga por presunta estafa y manipulación de personas en situación de vulnerabilidad. Según la presentación, habría captado a clientes en momentos de fragilidad emocional para obtener dinero o bienes. En ese marco, decidió hablar públicamente y dar su versión de los hechos.

Pitty La Numeróloga y su salud: “Tomo once pastillas para seguir viviendo”

“Esto que me pasó a mí le puede pasar a cualquiera”, arrancó, visiblemente movilizada. “Un día te levantás y la vida te da vuelta así”, agregó, dejando en claro el impacto personal que está atravesando. A lo largo de la entrevista, buscó despegarse de las acusaciones de Pablo Salum y marcó un quiebre en su vida. “Esta es la nueva Pitty, esta es la nueva versión”, afirmó. Y fue tajante: “A mí un tipo no me va a sacar más plata, un tipo no me va a amenazar más, un tipo no me va a joder más”.

Pitty La Numeróloga

Pero más allá del conflicto judicial, uno de los momentos más impactantes llegó cuando habló de su estado físico. “Yo hago un esfuerzo terrible para hacer gimnasia. A la mañana las piernas me hacen así, Mariana. Tengo calambres”, contó. Fue entonces cuando lanzó la frase más fuerte de toda la entrevista: “Tomo 11 pastillas para seguir viviendo”. Por otro lado, explicó cómo intenta sostener su día a día. “Me peino, me pongo esto, me transformo en la mujer más linda”, relató. Y dejó en claro cuál es su motor: “Le muestro a mis hijos que en la vida hay que luchar”.

Pitty La Numeróloga y su descargo tras la denuncia contra Pablo Salum

En otro momento de la charla, también apuntó contra su entorno y la falta de apoyo en momentos difíciles. “No había nadie. Nadie”, dijo, con bronca. Según contó, quien estuvo a su lado fue su secretaria: “¿Sabés quién me llevó? Mi secretaria”. También se refirió directamente al conflicto que derivó en la denuncia contra Pablo Salum por amenazas y hostigamiento digital. “Este señor me injuria gratuitamente. Él me acosó durante muchísimos años. Me arroba todo el tiempo, me arroba a mí y a mi empresa. Basta, flaco”, lanzó. Y cerró con un mensaje claro: “Mírenme a la cara: yo nada que ver con todo eso. Yo soy una persona de bien”. Con esa frase, buscó poner un punto final a la polémica. “Es el fin de esto. Es el fin de esto”, concluyó, decidida.

Según las acusaciones, Pitty La Numeróloga estaría vinculada a presuntas estafas relacionadas con prácticas esotéricas y consultas privadas, donde algunos denunciantes aseguran haber realizado pagos por trabajos o promesas de resultados que, según sostienen, no se habrían cumplido. En ese marco, la mediática negó cualquier irregularidad, aseguró que siempre trabajó de manera transparente y apuntó contra lo que considera un hostigamiento mediático, al tiempo que remarcó que la situación ya está en manos de la Justicia.