Qué le pasó a Gerardo Romano: la foto desde el hospital que generó preocupación

El reconocido actor Gerardo Romano publicó una foto desde la camilla de una clínica, lo que generó preocupación en el ambiente del espectáculo y en sus fanáticos. Aunque la imagen del artista se viralizó este martes 26 de mayo, el propio actor aclaró cuál era la situación.

Las publicaciones de Gerardo Romano en el hospital que generaron preocupación

A través de sus redes sociales, Gerardo Romano compartió una foto en la que aparecía vestido con bata quirúrgica, con una vía colocada en su brazo y monitoreado por el personal médico de un centro de salud. La fotografía causó una gran preocupación en sus fanáticos y la imagen no tardó en viralizarse.

Gerardo Romano//Archivo

Sin embargo, el artista llevó tranquilidad a sus fanáticos y comentó con humor mientras se escuchaban los sonidos de los monitores cardíacos: “Viva Perón, carajo. Viva la Patria”, haciendo la señal de la “V” con sus dedos. Además, en otra publicación, bromeó con una historia en Instagram diciendo: “Tuve un varón hermosísimo. Pesó 7.400 kg”.

Gerardo Romano//Archivo

Qué le pasó a Gerardo Romano

Tras la repercusión que generaron las imágenes del actor en la clínica, Carlos Rottemberg aclaró en diálogo con Noticias Argentinas que Gerardo Romano se encontraba bien y dejó en claro que se trataba de un procedimiento rutinario. “Es un procedimiento programado porque ayer tenía función por ser 25 de mayo y mañana tiene función porque arranca la semana”, dijo.

Además, el productor aseguró que el artista continuará con sus compromisos laborales y con la obra “El Secreto”, en la que actúa junto a Ana María Picchio. “Era un estudio que nos hacemos todos de rutina cada cinco años y le tocaba hoy al aprovechar el día de descanso, único en la semana. Mañana hay teatro”, reiteró.

Gerardo Romano//Instagram

Meses atrás, Gerardo Romano fue diagnosticado con Parkinson a mediados de 2024, una enfermedad que anunció públicamente y a partir de ahí, en redes sociales, el actor crea conciencia sobre la importancia de los controles médicos. El interprete ha compartido su experiencia y ha destacado la relevancia de mantener una rutina activa para afrontar la enfermedad, que avanza lentamente, pero que él enfrenta con optimismo y mucho apoyo del público.