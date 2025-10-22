Carolina Papaleo se sinceró sobre su vínculo con Gerardo Romano: "Era una relación prohibida"

En diálogo con Héctor Maugeri para +CARAS, Carolina Papaleo revivió uno de los momentos más intensos y comentados de su carrera: su participación en Zona de riesgo (1989), la serie que escandalizó a la televisión de fines de los ochenta por mostrar una relación “prohibida” entre una joven y un hombre mayor, interpretado por Gerardo Romano.

“Había mucho Parque Lezama”, recordó. “No, no había desnudos. Después vino la época de los desnudos. En Zona de riesgo me tocó con Gerardo Romano. Sexo, droga y rock and roll”, dijo, entre risas, la artista.

La ficción rompió moldes. Ver en pantalla a una adolescente envuelta en una relación con un hombre de más de cuarenta fue, para la época, controversial. “Era una relación prohibida, algo que no se hablaba, secreto. Y la prensa se volvió loca. Por todos lados”, contó Papaleo.

Carolina Papaleo y el detrás de escena con Gerardo Romano

Aunque el revuelo mediático fue enorme, Carolina Papaleo aseguró que lo vivió con madurez y profesionalismo: “Yo estaba muy focalizada en el laburo. Me la pasaba todo el día en un estudio de televisión. Hacía Vínculos, Zona de riesgo… trabajaba sin parar”. Además, la actriz reveló cuál fue la reacción de la prensa sobre su personaje en Zona de riesgo: “Nos seguían en los exteriores, sacaban fotos detrás de los árboles. Pero comparado con lo que pasa ahora, mi amor, todo aquello era inocente”.

Carolina Papaleo y Héctor Maugeri en +CARAS

Sobre su compañero, Gerardo Romano, fue contundente: “Gerardo era una bomba. Las cosas que me decía Berta Roth, el director, porque era el mismo de Vínculos...”. Pero detrás de las cámaras, no todo fue fácil. “Me ninguneaba, me trataba mal. Me hacía así, me pasaba la mano por la cara cuando el plano no estaba en mi cámara. Y yo me la bancaba”, confesó.

Hasta que, según recuerda, hubo un punto de inflexión: “Teníamos una escena en un hotel alojamiento. Yo llego, me saqué todo y quedé desnuda. Me di vuelta y lo miré como si estuviera totalmente vestida. Gerardo nunca bajó la mirada. Me pidió un whisky y yo le dije: ‘No, así sobria hay que hacer como yo’. Nunca más me jodió. A partir de ahí me trató como una princesa”.

Carolina Papaleo: una actriz sin miedos y con formación sólida

Más allá del escándalo, Carolina Papaleo aprovechó para reflexionar sobre su crecimiento profesional. “Siempre reconozco a Raúl Serrano como mi maestro. Nos decía: ‘Vayan a los museos, escuchen música clásica, aunque no entiendan. Eso va calando’. Los actores somos nuestro propio instrumento”, recordó.

Carolina Papaleo en +CARAS

También destacó la influencia de China Zorrilla, con quien compartió escenario. “De China aprendí la musicalidad del teatro. Me hacía repasar toda la obra y contar: ‘uno, dos, tres’ antes de decir cada frase. Cuando la decía, estallaba el público”, relató con admiración.

Hoy, con una carrera sólida que combina televisión, teatro y conducción, Carolina Papaleo sigue mirando hacia adelante con gratitud y determinación. “Esta profesión me hace llorar, sí. Pero de emoción, porque es mi vida. Lo que más amo hacer”, sentenció en +CARAS.