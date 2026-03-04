La vida de Ana María Picchio y Gerardo Romano en Mar del Plata: "Lo que el viento se va a llevar"

Con casi seis décadas de trayectoria, Ana María Picchio es una de las actrices más respetadas de la escena nacional. Dueña de una carrera sólida en cine, televisión y teatro, la intérprete atraviesa un presente profesional activo, celebrando el contacto directo con el público en plena temporada de verano.

Ana María Picchio y Gerardo Romano

A su lado está Gerardo Romano, uno de los actores más frontales de la Argentina, que combina su prolífica carrera artística con una formación jurídica que también marcó su perfil público. Juntos protagonizan El Secreto, la obra que los reúne nuevamente sobre el escenario y que hoy presentan en Mar del Plata.

De que trata la obra El Secreto

El Secreto, escrita por el dramaturgo francés Éric Assous y dirigida por Manuel González Gil, se convirtió en uno de los grandes éxitos de la temporada 2025-2026. Tras su paso por el Teatro Multitabarís en Buenos Aires, la obra protagonizada por Ana María Picchio y Gerardo Romano desembarcó en el Teatro Atlas marplatense, consolidando su buena recepción tanto de la crítica como del público.

La historia gira en torno a Gaspar y Claudia, un matrimonio de jubilados que vive una rutina apacible hasta que un secreto del pasado sale a la luz y lo cambia todo. La química entre Ana María Picchio y Gerardo Romano es uno de los pilares del éxito, con interpretaciones que oscilan entre la sensibilidad y el humor ácido.

Así son los días de Ana María Picchio y Gerardo Romano en Mar Del Plata

Pero más allá de las tablas, Ana María Picchio y Gerardo Romano también muestran su lado más distendido. Instalados en Mar del Plata por la temporada, comparten en redes sociales varios momentos de su día a día, dejando ver una complicidad que trasciende la ficción.

En medio de los fuertes vientos que azotan la ciudad, Ana María Picchio publicó un video intentando caminar junto a Gerardo Romano: “Lo que el viento se va a llevar…” escribió con humor. En otro clip, se puede ver la actriz totalmente despeinada intentando rescatar su sombrero: “Los días marplatenses”, escribió, dejando en evidencia que además de cumplir con sus responsabilidades en el teatro, hay tiempo para divertirse y disfrutar de la vida.