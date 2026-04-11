El lado oculto de Gerardo Romano: el impactante motivo del por qué se alejó de la Iglesia

El célebre actor Gerardo Romano fue una de las figuras que visitó a Mario Pergolini esta semana y se sometió al picante diván en Otro Día Perdido (Eltrece). Allí, abordó diferentes aristas de su vida personal y laboral, incluido su lado oculto; entre ellas, habló de los verdaderos motivos que lo llevaron a alejarse de la iglesia contando todos los detalles y marcando un punto de inflexión en su vida.

El lado protestante de Gerardo Romano

En la charla que mantuvo mano a mano con Mario Pergolini, Gerardo Romano abordó su faceta espiritual y protestante. Según sus declaraciones, cuando era adolescente se confesó con un cura en una Iglesia de Balvanera. Allí decidió hablar abiertamente sobre su primera experiencia vinculada a la sexualidad, un momento que describió como incómodo y determinante para su futuro vínculo con la institución religiosa. “El cura me soltó el bozal”, exclamó brindando el nombre del sacerdote. Acto seguido, reveló cuál fue el castigo que recibió: “Estuve arrodillado y confesé mi primer orgasmo. Me echó y eso me alejó de la religión”.

Gerardo Romano | Captura de pantalla de Eltrece

En este marco, el artista explicó que aquella experiencia fue vivida como un momento de tensión y desconcierto, especialmente por la forma en que fue tratado durante la confesión. Aseguró que la situación terminó con una sensación de rechazo que lo llevó a alejarse gradualmente de la Iglesia. Esa vivencia, según expresó, dejó una marca emocional que condicionó su relación con la fe durante muchos años.

Años después, ya pasando los 40 años, el dramaturgo retomó contacto con el clero, aunque de una manera particular. “(Un día) terminé en Luján a las ocho de la mañana con unos amigos y me gustó ese paseo por Luján, a las siete de la mañana”. En dicha oportunidad, volvió a confesarse encontrando un apoyo espiritual que había abandonado en los primeros años de su vida.

Gerardo Romano | Captura de pantalla de Netflix

Gerardo Romano en el limbo del pecado

En ese segundo acercamiento, Gerardo Romano decidió confesarse nuevamente y hablar sobre distintos aspectos de su vida personal que consideraba controversiales. Señaló que compartió con el sacerdote detalles de su pasado que incluían conductas que él mismo describió como excesivas o alejadas de los preceptos religiosos. Luego de su arrepentimiento, le reveló a su confesor cuál fue su pecado: “Tuve sexo múltiple, tomé drogas, participé en una orgía”. En ese instante manifestó: “Cuando terminé de decirle la parte pecaminosa del pasado-presente, me sacó la tarjeta. Me dijo: ‘Vaya, vaya, vaya’”.

Con la ironía y el humor que lo caracteriza, lanzó: “Fui un poco exagerado, porque estuve en un lugar donde había 60 personas, pero no participé. Me senté”. Estas dos experiencias con los párrocos marcaron un punto de inflexión y un punto final con la Iglesia, manteniéndose alejado de la fe. Esa mezcla de sinceridad y humor formó parte del relato que dejó al equipo del programa sorprendido y generó un fuerte impacto entre los espectadores.

Hoy, a lo largo de su extensa trayectoria en cine, televisión y teatro, Gerardo Romano mantiene una postura crítica y distante respecto de la Iglesia, marcada por aquellas vivencias personales que definieron su relación con la fe. Estas insólitas situaciones forman parte del libro de anécdotas personales a lo largo de su vida, a las cuales recién ahora hace públicas.

NB