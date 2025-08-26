Claudia Villafañe sufrió un accidente: qué le pasó y cómo está

Claudia Villafañe es una de las empresarias más seguidas en redes sociales, gracias a su pasión por la cocina y el amor que le tiene a su familia. En los últimos días, disfrutó del cumpleaños de su nieta y regresó de un soñado viaje a Nueva York. Sin embargo, este martes 26 de agosto generó preocupación al darse a conocer que fue parte de un accidente automovilístico. El suceso ocurrió en Avenida Libertador y Udaondo, durante la mañana.

Claudia Villafañe

¿Qué le pasó y cómo está Claudia Villafañe?

Tras días de felicidad y familia, Claudia Villafañe sufrió un duro accidente, durante la mañana del martes 26 de agosto. La cocinera iba manejando con su auto cuando fue embestida por otro vehículo. El primero en dar la noticia en redes sociales fue Fede Flowers, quien reveló que se solicitó al SAME. "Fue evaluada en el lugar: trauma leve de cráneo con herida cortante", expuso en su cuenta de X. Los colegas y amigos de la empresaria no tardaron en contactarse con ella para ver cómo se encontraba.

Claudia Villafañe

En A la Barbarossa (Telefe), detallaron que Claudia Villafañe protagonizó un accidente de tránsito, a la altura del Puente Labruna, sobre la calle Udaondo. "Debo decir que está en obra todo, es bastante confuso el lugar. Claudia quiso girar en donde, aparentemente no se puede, y ahí la camioneta de ella fue embestida por otro auto", explicó Paulo Kablan, destacando que la mala maniobra la había realizado la empresaria sin saber cómo era la organización de las calles.

Esta noticia llegó a muchos usuarios, quienes expresaron su preocupación sobre la cocinera, ya que había llegado un helicóptero al lugar. Para llevar tranquilidad, Pia Shaw reveló que mantuvo contacto con Villafañe, quien les atendió el teléfono para asegurarles de que se encontraba bien. "Me levanté de la mesa porque la empecé a llamar. Me atendió y me dijo que estaba bien. Confirmó que chocó, y todavía no pudo hablar con sus hijos, porque fue todo muy rápido", detalló la panelista. Kablan agregó que se negó al traslado por ambulancia o SAME aéreo, y se retiró por sus medios.

La noticia recorrió las redes sociales y los medios de comunicación, generando preocupación en todos los seguidores de la cocinera. Claudia Villafañe, por el momento, no salió a hablar en ningún medio público, pero pudo mantener conversación con sus colegas y seres cercanos para asegurarles de que se encontraba bien. Ella es una de las empresarias más seguidas por los usuarios, gracias a su carisma y buenas recetas que comparte en todo momento.

A.E