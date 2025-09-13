La hermana de Daniela Celis defendió a Thiago Medina tras el brutal accidente que sufrió

Thiago Medina sufrió un brutal accidente en su moto que lo dejó en un estado crítico. Tras el primer parte médico, se confirmó lo que la propia Daniela Celis había anticipado, que su joven ex pareja de 22 años, y padre de sus hijas de un año y ocho meses, se encuentra peleando con su vida, tras una complicada operación en la que lograron estabilizarlo. En medio de ese contexto, fue la hermana de la ex participante de GH que decidió tomar la voz y defender a quien fuera su cuñado.

La hermana de Daniela Celis defendió a Thiago Medina

Como suele suceder en este tipo de casos, Internet se hizo eco del accidente de Thiago Medina. Si bien muchos utilizaron sus redes de lo sucedido y pidieron por su pronta recuperación, hubo otros que aprovecharon la situación para filtrar supuestas imágenes de lo ocurrido.

Thiago Medina y Daniela Celis.

Después de un supuesto video de una cámara de seguridad de la esquina donde sucedió el accidente de Thiago Medina, que nunca pudo comprobarse, apareció otra imagen que se viralizó rápidamente. En la foto, se podía ver el estado en el que habría quedado la moto tras el choque.

Sorpresivamente, esa imagen se transformó en un punto de conflicto, donde se pudieron ver todo tipo de comentarios mal intencionados. Mensajes que hacían referencia al precio de esa moto y el contraste con la supuesta humildad de Thiago y otros que se burlaban, afirmando que una “maquina” así "no es para cualquiera", de una manera muy despectiva, se apoderaron de cada una de las publicaciones en las que se podía ver esa foto.

Mara Celis había pedido que se no la intentara contactar.

En ese marco, fue Mara Celis, la hermana de Daniela Celis, la que salió al cruce y decidió terminar con todo lo que estaba ocurriendo. Lo hizo a través de su cuenta de Instagram, donde minutos antes había hablado de la salud de su ex cuñado y pedido que por favor no la llamaran ni intentaran contactarla para hablar del accidente

“Esta imagen no pertenece al accidente de Thiago. Por favor ¡No desinformen!”, escribió la joven junto a una foto de la moto que supuestamente manejaba el ex participante de GH. “Hay familia esperando novedades. Muy angustiados”, agregó, de manera tajante.

La defensa de Mara Celis a Thiago Medina.

De esta manera, Mara Celis, la hermana de Daniela Celis y ex cuñada de Thiago Medina, defendió al joven e intentó terminar con la cantidad de comentarios agresivos que circularon por Internet. Una situación que se suma al momento tan difícil que viven todos sus allegados.