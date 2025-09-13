Thiago Medina, ex participante de Gran Hermano (Telefe), sufrió un grave accidente mientras circulaba en su moto por la Ruta 7, a la altura de Francisco Álvarez. Tras conocerse la noticia, Daniela Celis pidió cadenas de oración por su expareja y padre de sus hijas, Laia y Aimé. Además, la joven, que se encuentra acompañándolo en el hospital, contó que debieron operarlo y brindó detalles de cómo se encuentra.

Daniela Celis reveló el parte médico de Thiago Medina tras el fuerte accidente en moto: "Está delicado"

Daniela Celis vive horas dramáticas tras enterarse que Thiago Medina sufrió un accidente automovilístico, por el que debió ser trasladado de urgencia a una clínica de Moreno. El viernes por la noche, en LAM brindaron la preocupante noticia y fue la joven quien le dijo a Pepe Ochoa que lo único que pedía era "cadenas de oración" ya que el joven permanecía internado con pronóstico reservado.

Horas después, Daniela Celis rompió el silencio y reveló que se encontraba acompañándolo en este difícil momento: "Estoy en el hospital, esperando el parte médico. Thiago en este momento está en el quirófano. Solo pido luz y amor, les daré prontas noticias. Gracias a Dios tenía el casco puesto. Fue afectado el pulmón y el bazo".

El posteo de Daniela Celis sobre el accidente de Thiago Medina.

Luego, precisó acerca de la salud de su expareja: "Thiago en este momento está estable, salió de la operación hace unas horas y sigue en terapia intensiva completamente sedado". Y agregó que "presenta lesiones en la región torácica y le extirparon el bazo".

Con este mensaje, Daniela Celis explicó que el joven se encuentra grave y que están a la espera de novedades por parte de los profesionales de la salud. "Seguimos esperando parte médico actualizado, está delicado y esperando que evolucione hora tras hora", escribió. Por último, expresó angustiada y sumamente preocupada: "Apreciamos el respeto por la familia en este momento delicado. Toda la luz es bien recibida, Gracias".

El posteo de Daniela Celis sobre la salud de Thiago Medina tras sufrir un grave accidente.

Luego de que LAM (América TV) informara lo ocurrido, los usuarios de las redes sociales se preocuparon por la salud de Thiago Medina. Según relató, el viernes por la noche, el panelista Pepe Ochoa el hecho ocurrió cerca de las ocho de la noche. “Él venía en su moto y tuvo un accidente con un auto. Traté de chequearlo con Daniela y literalmente sus palabras fueron ‘por favor, recen mucho, hagan una cadena de oración’”, contó al aire.

Para terminar, explicó: “Tengo entendido que hay un cruce y, en ese cruce, por la poca señalización y las velocidades, hay muchos accidentes”. De esta manera, Daniela Celis reveló el parte médico de Thiago Medina tras el fuerte accidente en moto y resaltó que "está delicado".