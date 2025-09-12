Filtraron la lista negra de Susana Giménez para su serie: lo que no quiere que se muestre

La televisión argentina se ha sumergido de lleno en las biopics y, como era de esperarse, Susana Giménez no quiso quedarse por fuera. La actriz decidió dar luz verde a una ficción sobre su vida, la idea es recorrer sus inicios en el modelaje, su debut como actriz y vedette, sus romances y por supuesto, su consagración como la gran diva.

Susana Giménez

Sin embargo, según revelaron en A la tarde, Susana Giménez aceptó avanzar con el proyecto después de dejar claro a los productores que hay límites que no piensa cruzar. Según comentaron en el programa, la figura de Telefe presentó una “lista negra” de temas prohibidos, un documento en el que detalla qué aspectos de su vida deben quedar fuera del guion.

Los temas que Susana no permitirá en su biopic

En el programa de Karina Mazzocco, los panelistas explicaron que Susana Giménez marcó como condición excluyente que su familia no aparezca retratada en la serie. “Ese es el límite más fuerte de Susana. Pueden hablar de sus amores, de su carrera y hasta de anécdotas polémicas, pero no quiere que se toquen los vínculos familiares”, sostuvieron en la mesa.

En cambio, sí existiría libertad para recrear romances, encuentros y vínculos sentimentales que marcaron distintas etapas de su vida. Los periodistas remarcaron que Susana Giménez entiende el interés del público, pero al mismo tiempo es consciente de que hay recuerdos y secretos que prefiere mantener alejados del foco mediático.

La similitudes entre la serie de Susana Giménez y Moria Casán

Un punto que generó especial debate en A la tarde fue la inevitable comparación con la biopic de Moria Casán, que ya está en plena producción. Según los panelistas, el proyecto de Susana Giménez parece mirarse en el espejo de su histórica rival: “Hay que ver si Susana no termina colgándose de la serie de Moria, porque claramente hay puntos de contacto”, lanzaron en el ciclo de América.

Los panelistas también analizaron la actitud de las mediáticas ante la idea de ser representada en pantalla. Mientras Moria se muestra relajada respecto a quién encarnará su personaje, Susana Giménez se caracteriza por ser más celosa y exigente con su imagen.