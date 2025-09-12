Thiago Medina de Gran Hermano sufrió un grave accidente en su moto: pronóstico reservado

Terrible preocupación en el entorno de Thiago Medina, exparticipante de Gran Hermano. Según contaron en LAM, el joven sufrió un grave accidente mientras manejaba su moto y permanece internado con pronóstico reservado.

El hecho ocurrió en Moreno alrededor de las 20 horas, cuando la moto en la que circulaba el ex Gran Hermano impactó contra un auto. “Fue un accidente muy fuerte, como contábamos recién, voló por arriba del auto”, detallaron desde el programa. Los panelistas explicaron que todavía no están claras las causas del siniestro.

Thiago Medina

Las primeras versiones indican que el cruce donde se produjo el choque es considerado una zona peligrosa por la falta de señalización. “Tengo entendido por la información, es una noticia en construcción, pero en ese cruce hay muchos accidentes”, señalaron desde el panel de LAM.

El pronóstico reservado de Thiago Medina genera gran preocupación en su familia y amigos. “Cuando el pronóstico es reservado, es un estado delicado de salud”, remarcaron los periodistas del programa, quienes describieron el impacto como un accidente “terrible”.

Por el momento, Thiago Mediana, ex Gran Hermano continúa internado y bajo observación médica. Desde el ciclo televisivo aclararon que se irán actualizando los detalles a medida que avancen las horas: “Vamos a ir contando lo que entendamos a medida que avance la noche también". En estos momentos, Medina se encuentra en quirófano, la familia espera el apartado médico.