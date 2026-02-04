Así fueron los primeros pasos de Milenka: el tierno video que publicó Marley

Los primeros pasos de un hijo marcan un antes y un después, y Marley no dudó en compartir ese instante tan especial con sus seguidores. A través de sus redes sociales, el conductor publicó un emotivo video de Milenka caminando por primera vez, una escena tierna que rápidamente se volvió viral.

Así fueron los primeros pasos de Milenka

El clip fue grabado en el jardín de su casa. En las imágenes se puede ver a Milenka avanzando con pasos cortitos y algo inseguros, pero llenos de determinación, mientras recibe el estímulo y la mirada atenta de su papá, que celebra cada movimiento con evidente emoción. La escena refleja la complicidad y el vínculo cercano que Marley suele mostrar en su rol de padre.

Junto al video, el conductor escribió una frase sencilla pero cargada de significado: “Y un día se animó @milenka_ok a caminar!”. El posteo no tardó en sumar miles de “me gusta” y comentarios de seguidores y colegas, que celebraron el crecimiento de la pequeña y destacaron la importancia de estos hitos en la crianza. Una vez más, Marley eligió compartir un momento auténtico de su vida personal, generando identificación y cariño entre quienes lo siguen desde hace años.

La charla que Marley tuvo con Mirko sobre Milenka

Marley reveló que la llegada de Milenka estuvo atravesada por una charla íntima y movilizante que tuvo con Mirko, en la que su hijo expresó el miedo a quedarse solo cuando él ya no estuviera. La confesión la hizo en el programa Patria y Familia (LUZU TV), donde contó que una frase dicha con total naturalidad —“Cuando yo tenga 50, vos vas a tener 100, y si ya no estás, me quedo solo”— lo dejó pensando profundamente. Más allá de intentar tranquilizarlo, Marley entendió que ese temor infantil escondía una necesidad real de compañía a largo plazo, y fue entonces cuando comenzó a tomar forma la idea de agrandar la familia.

Mirko junto a Marley y Milenka

Cuando le contó a Mirko que iba a tener una hermanita, la reacción inicial fue de felicidad absoluta, aunque días después apareció el clásico “me arrepentí”, entre risas y celos propios del proceso. Con el tiempo, y especialmente tras ver a Milenka por primera vez en videollamada, ese vínculo empezó a construirse de manera natural. Hoy, Marley reconoce que la paternidad le plantea nuevos desafíos, como repartir tiempos y afectos, pero también asegura que el amor no se divide, se multiplica, y que aquella decisión nacida del miedo terminó convirtiéndose en una familia más unida.

AM