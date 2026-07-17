La historia de amor entre Giovani Lo Celso y Magui Alcacer: amor a primera vista en un hospital, la vida en Sevilla y una década juntos

Giovani Lo Celso y Magui Alcacer consolidaron una de las parejas que, en este 2026, cumplió una década juntos. Conformados en una familia de tres, con su hija Emilia, viven en Sevilla, ciudad andaluza donde construyeron un hogar feliz y lleno de complicidad, y se acompañan en cada nuevo desafío profesional que se proponen. Su presente corona un largo camino que comenzó hace muchos años de forma inesperada en un hospital, donde el destino los unió para siempre, y comenzó a formar una de las historias de amor de mayor bajo perfil dentro de la selección argentina.

Giovani Lo Celso, Magui Alcácer, y su hija Emilia

El comienzo del amor entre Giovani Lo Celso y Magui Alcacer

La historia de amor entre Giovani Lo Celso y Magui Alcacer comenzó en su Rosario natal, de una manera muy particular que cambiaría sus destinos para siempre. Fue en el año 2016, cuando el futbolista daba sus primeros pasos firmes en el club Rosario Central como una de las grandes promesas del deporte nacional. Debido a una molestia física rutinaria, asistió a un hospital local, sin esperar que conocería al amor de su vida. En ese mismo centro médico se encontraba ella, quien realizaba su formación profesional y trabajaba activamente en el sector de kinesiología y fisioterapia.

Fue un auténtico flechazo a primera vista y el magnetismo inicial dio paso de inmediato a las primeras citas formales fuera del entorno laboral y hospitalario. A partir de ese momento, el noviazgo avanzó de forma constante, madura y sólida gracias a la enorme complicidad y al bajo perfil absoluto que caracterizó a la pareja desde el primer instante. Con el paso del tiempo, los jóvenes construyeron un vínculo inquebrantable lejos de los focos mediáticos y los escándalos de la prensa, priorizando siempre el cuidado mutuo y el crecimiento sostenido de su hermosa relación afectiva.

En contrario a muchas de las parejas de la selección argentina, el paso hacia la convivencia la dieron en su amada ciudad santafesina, consolidando así un hogar propio que serviría de base estructural para el futuro de ambos. Finalmente, el camino profesional de Lo Celso se oficializó en julio de 2016 , cuando el Paris Saint-Germain de Francia compró su pase a Rosario Central por una cifra cercana a los 16 millones de euros. A pesar de firmar el contrato a mediados de ese año, su desembarco físico definitivo en el continente europeo ocurrió en enero de 2017, momento en el que se incorporó formalmente a los entrenamientos del plantel parisino, acompañado de su núcleo íntimo. Este fue el primer sello que demostró el profundo compromiso de amor que ya los unía firmemente de cara al promisorio futuro.

Giovani Lo Celso, Magui Alcácer

El amor consolidado de Giovani Lo Celso y Magui Alcacer: el nacimiento de su hija

El amor consolidado de Giovani Lo Celso y Magui Alcacer recién daba sus primeros pasos, y ya demostraba un fuerte futuro juntos. Su vida sumó un capítulo especial cuando toda su realidad de transformó. El 27 de noviembre de 2022 llegó el tan ansiado nacimiento de su primera hija Emilia. La pequeña llegó al mundo en tierras españolas, y en una anécdota que sigue en el recuerdo de la pareja. Según contó el propio Lo Celso, el parto se desencadenó de manera imprevista justamente mientras la selección nacional disputaba un partido clave frente a México. La hermosa bebé llegó para convertirse en el gran motor diario de sus vidas y en el principal pilar espiritual que iluminó el sendero de ambos en el viejo continente.

Su etapa como padres primerizos fue el sello que formalizó aún más su historia juntos. Si bien se apodan entre sí como "esposa" y "esposo", todavía no llegó el esperado festejo de bodas. Tras un año en Francia, vivieron en Sevilla y volvieron a irse para Londres y Venecia, siguiendo los pases profesionales de Lo Celso. Finalmente, en agosto del 2024, se instalaron en la ciudad andaluza, donde construyeron su nuevo hogar definitivo, un espacio diseñado especialmente para disfrutar del crecimiento de su pequeña niña en un entorno sumamente tranquilo.

La vida en Sevilla les brindó la estabilidad ideal, equilibrando perfectamente las exigencias deportivas del fútbol profesional con la paz de la rutina familiar andaluza. En el país, no solo sentaron sus bases para un futuro aún más perfecto, sino que también celebraron logros personales.

Giovani Lo Celso, Magui Alcácer

El presente de Giovani Lo Celso y Magui Alcacer

El presente de Giovani Lo Celso y Magui Alcacer los encuentra disfrutando de una etapa sumamente gratificante, marcada, en una primera instancia, por la esperada participación del futbolista en el Mundial 2026. Esto llevó a la familia a viajar a Estados Unidos, por las distintas ciudades para alentar a la selección argentina. En el ámbito más íntimo, Magui y su familia celebró un logro que llega después de años de esfuerzo y dedicación: su graduación de la universidad. Lejos de las grandes ostentaciones mediáticas y los flashes de la prensa, los jóvenes prefieren los festejos íntimos en la calidez de su hogar andaluz y la presencia de su pequeña como protagonista de todos los momentos.

Este año llegó, además, con una fecha sumamente especial para ambos, ya que oficialmente cumplieron una década juntos desde aquel flechazo en Rosario. Ambos celebraron este hecho con postales de sus primeros días de relación, y cómo fueron adaptándose y creciendo con todos los cambios, la convivencia y la llegada de su hija en común.

Giovani Lo Celso, Magui Alcácer

La historia de amor entre Giovani Lo Celso y Magui Alcacer es un testimonio de un amor a primera vista en un hospital, la vida en Sevilla y una década juntos de acompañamiento incondicional. Mantenerse unidos y sólidos durante diez años en el vertiginoso mundo del fútbol de élite es su verdadero triunfo cotidiano. La pareja supo equilibrar los constantes cambios de países, las mudanzas internacionales y las exigencias profesionales sin perder jamás sus raíces comunes.

A.E